只限今日！　小米新車YU7首次亮相金鐘　展出款售33萬人幣｜多圖

小米（1810）旗下新款也是首款豪華SUV YU7，今日首度現身香港，停泊於金鐘香港 JW 萬豪酒店外，且今日為最後一日展出。該車型為今年6月底發佈，是次在港展出的YU7為Max版本，車身配色為亮眼的「寶石綠」。



小米YU7在內地反響熱烈，開售18小時鎖單量已突破24萬輛，其共推出三款配置，內地售價標準版為25.35萬元（人民幣，下同）Pro售價27.99萬元、今次來港展出的Max售價32.99萬元。



採用行業首創三聯屏設計 首次支持車外語音控制

小米指出，YU7的核心賣點在於其對車內空間及交互體驗的顛覆性創新，在設計上較首款SU7更為大膽和貼心。包括小米天際屏全景顯示（Xiaomi HyperVision）為行業首創的三聯屏設計，將核心駕駛資訊投影於前擋風玻璃下方。

另外，其擁有141公升前備箱及可擴展至1,758公升的後備箱。全車更創新引入多個磁吸點位及可拓展滑軌，用戶可輕鬆加裝配件。而語音交互系統小愛同學亦有升級，首次支持車外語音控制。

據公司創始人雷軍早先公佈的用戶畫像，YU7鎖單用戶平均年齡為33歲，7月新增鎖單用戶中女性用戶佔比34.9%，比6底的銷售初期提升了4.9個百分點。配色而言，女性非常喜歡流金粉和寶石綠，男性更偏好寶石綠和寒武岩灰。

小米汽車計劃2027年出海歐洲

就銷售收入而言，第二季公司「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入為213億元，分部經營虧損收窄至3億元。總裁盧偉冰指出，汽車業務有希望，在今年下半年能在單季或單月實現盈利。

而對於出海計劃，官方早先的表述為2027年，將逐步進軍歐洲市場。