小米16系列4機齊發　驍龍8Elite 2+7000mAh電池完勝iPhone 17？

小米即將在9月下旬發佈的小米16系列。根據網絡爆料，這一代直接帶來四款機型：小米16標準版、小米16 Pro、小米16 Pro Max，以及小米16 Ultra。



無論是外觀工藝、影像系統，還是性能配置與續航能力，都展現出小米衝擊高端市場的雄心，四款手機分別對應蘋果即將發佈的四款iPhone17系列。

1. 小米16標準版：全面升級的小屏旗艦

小米16標準版延續「小屏旗艦」的定位。它採用大R角+直屏的設計，LIPO四等邊技術帶來極窄邊框。機身背部通過一體式冷雕工藝，配合鋁合金中框與AG玻璃後蓋，視覺與手感兼具。

小米15標準版（中關村在線提供）

核心配置上，驍龍8Elite 2處理器配合LPDDR5X內存和UFS4.1閃存，輔以升級版「機甲冰封」散熱系統，性能穩定而強勁。

影像方面，前置5000萬像素鏡頭支援AF對焦與4K60fps拍攝；後置5000萬像素超大底主攝搭配直立長焦，滿足日常全場景需求。

續航方面，7000mAh電池+百瓦快充徹底解決小屏手機的短板。預計售價4299元（人民幣，下同）起，是注重便攜用戶的理想選擇。

2. 小米16 Pro：旗艦均衡的全能機

小米16 Pro在設計與體驗上更為全面。其配備6.85英寸2KLTPO OLED直屏，邊框控制甚至超過iPhone，觀感極為沉浸。中框採用3D打印鏤空金屬，既減重又增強散熱。

坊間流傳的小米16 Pro渲染圖（ACE100xd@X）

性能方面，驍龍8 Elite2與最高16GB+1TB的存儲組合，為重度用戶提供充足性能空間。翼型環形冷泵散熱與「狂暴引擎」，讓高負載遊戲和多任務運行更加穩定。

影像配置進一步增強，5000萬像素超動態主攝+ToF鏡頭+潛望長焦的組合，徠卡影像算法全面升級，甚至傳出正在測試2億像素潛望長焦的消息。

它還支援3D超聲波指紋識別、IP68/IP69防塵防水，以及可能的衛星通信，實用性與專業屬性拉滿。

3. 小米16 Pro Max：副屏加持的影像旗艦

作為系列中的亮點機型，ProMax在背部加入一塊3-4英寸全功能AMOLED副屏，可用於自拍預覽、通知查看甚至部分功能操作，延續了小米11Ultra的探索思路。

外觀方面採用火山口式一體微弧設計，鈦合金中框結合AG磨砂玻璃背板，耐用與美觀並存。

於網上流傳的小米16 Pro Max渲染圖（ACE100xd@X）

正面為6.8英寸2KReal RGB OLED直屏，支援1-120Hz自適應刷新與4320Hz高頻PWM調光，兼顧觀感與護眼。

影像方面，搭載5000萬像素三攝系統，涵蓋超大底主攝、5倍光學變焦潛望長焦，以及5000萬像素超廣角，配合徠卡聯合調校，拍攝體驗全面提升。

電池容量高達7500mAh，並支援100W有線+50W無線快充。預計售價5299元，主打影像愛好者與高端用戶。

4. 小米16 Ultra：極致堆料的技術旗艦

Ultra機型一直是小米的「技術實驗室」，小米16 Ultra也不例外。它的後置徠卡四攝採用「奧利奧」排列，機身則配備鈦合金中框、環保素皮後蓋，以及多款高端配色。

小米15 Ultra（中關村在線提供）

屏幕為6.8英寸2KLTPO OLED直屏，峰值亮度高達5000nit，即使在戶外強光下也能保持清晰。

性能方面，驍龍8Elite 2與LPDDR5X 9600Mbps內存、UFS4.1閃存搭配澎湃OS3.0，硬件與軟件雙重優化。

影像系統堪稱突破：5000萬像素索尼LYT-900一英寸主攝+2億像素潛望長焦（支援3-5倍連續光變）+5000萬超廣角，機身還提供磁吸PogoPin觸點，可連接M43規格鏡頭，實現類專業相機的體驗。

續航方面，7250mAh硅碳電芯，支援100W有線、50W無線、10W反向充電，25分鐘即可充滿。預計起售價5999元，定位超高端市場。

5. 對比iPhone17：小米的「硬實力」與差異化

從目前的爆料訊息來看，小米16系列在多個核心維度上已經形成了對iPhone17系列的正面壓力。首先在續航方面，小米16全系電池容量均在7000mAh以上，遠超iPhone17傳聞中的4000mAh左右，配合100W級別快充，幾乎顛覆了用戶對旗艦機充電焦慮的認知。而iPhone仍可能延續慢充方案，這一點優勢非常明顯。

小米16全系列對比（中關村在線提供）

影像方面，小米16 Ultra甚至加入了2億像素潛望長焦與1英寸超大底主攝，同時支援連接M43規格鏡頭，幾乎將手機影像推向了專業級別。而iPhone17Pro系列雖然預計會繼續升級傳感器和算法，但在像素規格與玩法拓展性上，小米明顯更激進。

當然，蘋果依舊在系統生態和晶片自研上佔據優勢，但如果單純對比硬件，小米16系列無疑在電池、充電、影像等環節實現了全面超車，並且小米在生態上已經全面兼容蘋果，小米已經準備好啃一口蘋果的份額。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】