滙豐及中銀香港再加定存息迎戰銀債　四大行6個月存期重返2厘

臨近新一批保底息有3.85厘的銀債開售日（9月15日），多家銀行推出定期存款優惠或者加定存息搶客，大行滙豐及中銀香港再次上調3個月及6個月定存息，當中滙豐6個月港元定存息加至2厘，看齊中銀及渣打。而恒生則推出快閃優惠，6個月有2.2厘，但僅限特選客戶，優惠期至本周六。



臨近新一批保底息有3.85厘的銀債開售，滙豐將3個月高端客戶定存息，由1.7厘加至1.9厘，而6個月定存息也由1.9厘加至2厘。（資料圖片）

恒生推快閃優惠2.2厘

滙豐將3個月高端客戶定存息，由1.7厘加至1.9厘，而6個月定存息也由1.9厘加至2厘，至於一般客戶的3個月及6個月定存息，也分別加至1.7厘及1.8厘。而中銀香港本身3個月及6個月的高端客戶定存息與滙豐看齊，最新也分別加至2厘，較滙豐更進取，而一般客戶則均為1.8厘。

至此，除了恒生的快閃優惠，大行的6個月港元定存息均統一為2厘，而3個月定存息則以中銀香港的2厘為大行中最高。

1個月拆息終止四連跌升至2.96702厘

港元拆息今日全線向上。與樓按相關的一個月拆息終止4連跌，升11.74點子至2.96702點。短線拆息方面，隔夜拆息升11.88點子至2.42179厘， 1星期拆息升10.55點子至2.5388厘， 2星期拆息升7.4點子至2.60423厘。

中長線拆息方面，3個月拆息升6.77點子至3.07946厘， 6個月拆息升3.02點子至3.1581%，是9月2日後最高。12個月期HIBOR升3.6點子至3.17482%，是9月2日後最高。