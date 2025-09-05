西銳(2507)創新技術及品牌忠誠　為高端私人飛機市場首選｜彭偉新

西銳（Cirrus Aircraft）主要業務為設計和製造高端私人飛機，產品線包括SR系列（如SR20、SR22）和願景噴射機。2024年，飛機銷售收入佔總收入的85.5%，服務及其他業務收入佔14.5%。西銳的亮點在於其降落系統及Safe Return自動著陸系統，強化了飛行安全，並吸引高端客戶。短期內，隨著高淨值人群增長及私人飛機市場需求上升，西銳將受益於市場擴張；中期則受益於新產品如G7+系列的推出和生產效率提升；長期來看，集團以其差異化的產品和個性化的服務吸引高端客戶，並在全球私人航空市場中占有重要份額。隨著高淨值人群的增長和市場需求的穩定，以及航空基礎設施的完善及個性化服務的擴展西銳的業務將持續增長。



集團2025年上半年公司總營收達到5.94億美元，同比增長25.1%。淨利潤為6497萬美元，同比增長82.5%。毛利率提升至36.2%，顯示出產品結構優化及定價能力增強。調整後EBITDA利潤率為17.1%。整體表現均較同業的表現強勁。至於收入增長主要受惠上半年的飛機交付量增加22%至350架，SR2X系列及願景噴氣機的平均售價分別上升9.6%及4.5%，以及售後服務收入增長，特別是零部件銷售及JetStream保修計劃的擴展。淨利潤的強勁增長則得益於高效的成本控制及高利潤率的服務業務貢獻。而隨著高淨值人群的增長及市場需求的穩定，西銳的業務前景持續看好。預計2025年至2027年，西銳的營收將分別達到13.94億、16.34億和19.04億美元，對應的淨利潤為1.41億、1.76億和2.06億美元。

西銳的業務增長受到多個看好因素所驅動，其中高淨值客戶群的增長是一個主要推動力。隨著全球經濟逐步復甦，富裕階層的擴大使得私人飛機的需求顯著增加，這為西銳提供了穩定的客戶基礎和市場機會。另外，西銳在產品創新和技術升級方面的持續努力進一步鞏固了其市場地位。新推出的產品，如整機降落傘系統和Safe Return自動著陸系統，提升了產品的安全性和吸引力，從而吸引了更多潛在客戶。這些創新不僅改善了用戶體驗，也增強了整體的品牌忠誠度。

另一方面，西銳的盈利能力也在不斷提升，這主要得益於規模效應的顯現與產品結構的優化。公司成功提高了毛利率和淨利率，顯示出其在成本控制和定價能力上的優勢，這反映了市場對其產品的高度認可。隨著交付量的增加和市場需求的穩定，西銳未來的盈利有望持續增長。此外，私人航空市場需求的穩定性進一步支持了西銳的長期增長潛力，為公司未來的發展提供了良好的環境。這些因素共同構成了西銳未來增長的強勁基礎。

西銳上個交易日以 56.50 港元收市，全日上升 2.50 港元或 4.63%。52周最高位曾見 76.5 港元，而最低位則曾見 17.76港元，以現價 56.50 港元計，西銳的股價較 50 天線高出 7.8%，另外，現價亦較 200 天線高出 64.75%，反映出整體短期股價走勢跑贏中、長線股價表現。西銳(自今年4月1日至今年9月4日期間，股價錄得44.55%的升幅，不過該期間共錄得 4.11 億港元的資金流走，當中大戶佔其中的 4 億港元，而散戶則佔當中的 0.1 億港元。主要是因為7月初時大股東減持下，令到部份投資者跟隨離場。不過，其後整體走勢開始回穩下，股價維持上升。投資者可以在股價返回55港元水平買入，預期股價可以逐步回升，只要股價能企穩在50天線之上，相信股價可以逐步向上升抵市場給予的目標價62港元水平。

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。