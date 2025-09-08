鋰價回升與產能驅盈利復甦　天齊鋰業(9696)瞄準50元新高｜彭偉新

天齊鋰業專注於鋰產品的開採和加工，主要產品包括鋰碳酸鹽和鋰氫氧化物。集團控制的綠布什鋰礦是其主要原料供應來源，並結合與SQM的合作，增強了整體業務的競爭力。集團已完成30ktpa鋰氫氧化物產能建設，預計將在2025年下半年投入運營。天齊鋰業2025年上半年報告的收入為集團4.82億元人民幣，較去年下降25%。毛利率下降至39.6%，主要是因為鋰產品的平均售價下滑。預計2025年淨利潤為1.11億元人民幣，隨後在2026年和2027年分別增長至1.86億元人民幣和2.89億元人民幣。在2025年的預期收入下降約10%，但2026年和2027年將迎來45%及20%的增長。



電動車市場的持續增長和環保政策的推動被認為是另一個重要的看好因素。隨著各國政府加強對環保的重視，推行的政策將促進電動車的普及，從而推動對鋰的需求。這種政策驅動的需求將有助於天齊鋰業在市場中獲得更大的份額，並提升未來的業務增長潛力。另外，隨著全球對鋰的需求持續增長，特別是在電動車和儲能系統領域，市場對鋰的需求預期將上升。相信，鋰的稀缺性將進一步推高鋰價，這將直接有利於天齊鋰業的收入增長和利潤率提升。隨著公司新鋰氫氧化物產能的逐步投入使用，預計將顯著提高生產能力，從而更好地滿足市場需求。這不僅能提升公司的銷售額，還將增強其在競爭激烈的市場中的地位。更高的產能將使天齊鋰業能夠把握市場機會，尤其是在需求上升的情況下。

天齊鋰業按9月4日計算，機構投資者持股比率為28.76%，自今年4月7日至今年9月5日期間，股價錄得108.2%的升幅，而該期間共錄得6.44 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的5.76 億港元，而散戶則佔當中的0.69 億港元(見圖1)。大戶對散戶資金流比率為 8.3 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.62%見頂後回落，並曾最低經跌至 -4.71%，不過，已由低位作出反彈，至9月5日當日則為 -1.19%，整體大戶的資金動力正在改善中。而累計的大戶資金總額亦已開始作出反彈，有助支持股價的反彈。雖然現時有為天齊鋰業進行調研的分析師只有16位，而目標價的中位數更只有32.93港元，較現價水平有21%的下跌空間。不過，相信估值可以隨著今年上半年業績轉虧為盈，而且除著鋰化工產品的價格回升下，有助推動集團的整體盈利及目標股價。按現時的估值範圍計算，目標價由低位21.5港元至49.99港元不等，而且按13個財務模型計算其公允值相等48.17港元，相信股價仍然有望繼續上升。

天齊鋰業(09696)於今年4月7日至9月5日期間的資金流狀況。（圖１）

天齊鋰業的股價曾於去年10月一度受制於34.50港元水平後回落，股價曾跌返低位見19.0港元後見底反彈，隨了成功收復10天至50天的移動平均線外，股價更完全收復自去年10月以來的所有跌幅。而且股價在8月初跌返34.60港元後，已完成後抽走勢及確認向上突破，因此，相信走勢仍然可以繼續向好。雖然近日股價由高位49.50港元回落，低位見38.26港元，不過，未有失守50天線支持外，9天RSI更成為企穩在30以上水平，或反映股已經轉強。投資者可以等股價返回41.00港元水平買入，預期股價可以逐步作出反彈，並以前頂約50港元作為目標。只要股價未有失守50天線，可以繼續持有，等股價重返49.50港元水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

