聯儲局議息前瞻｜高盛CEO稱當局毋須急於減息　稱投資者情緒高漲

美國上周五（5日）公布的8月份新增非農業職位數目遜預期，市場人士普遍預期聯儲局將於下周舉行的議息會議重啟減息，多間大行更預期當局於年內減息2至3次。不過高盛行政總裁蘇德巍認為，當局並無必要急於減息，這與特朗普政府施壓該央行放鬆貨幣政策的立場相反。



圖為2012年4月3日，鏡頭下矗立在華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

蘇德巍出席巴克萊金融服務會議時指出：「從風險偏好來看，我並不覺得政策利率極為具有限制性。」他又表示，目前市場投資者的熱情正處於光譜中高漲的一端。

市場人士預期本月減息0.25厘機會近9成

另一方面，據CME「美聯儲觀察」數據顯示，聯儲局9月減息25個基點的機會率為89.4%，減息50個基點的機會率為10.6%。聯儲局10月累計減息25個基點的機會率為14.9%，累計減息50個基點的機會率為76.3%，累計減息75個基點的機會率為8.9%。