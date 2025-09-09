美銀﹕MSCI中國指數估值低美日　料中資股未來數年維持良好勢頭

中國股市前景繼續獲得大行看好。美銀中國研究部聯席主管﹑首席中國策略師兼亞太區首席金融分析師吳旖指出，雖然MSCI中國指數市盈率已由去年的8倍升至13倍，並且在一定程度上由流動性推動，但是與美國﹑歐洲及日本股市相比，估值不貴，同時預期在未來2至3年中國股票仍然維持良好勢頭。



她指出內地企業在人工智能﹑自動駕駛及人形機器人等領域具創新性，促使投資者對內地企業另有相看，並且有信心內地生產力在中﹑長期能夠提升。

她又指出去年末內地監管機構對保險公司作出窗口指導，將30%的新保費收入投放入股市。由於內地保險公司未能投資房地產項目，同時國債收益率不高，因此對於股息率高且擁有穩健資產負債表的國企，願意投放資金，直言險資已非常的長線資金來源，支持A﹑H市場的估值和流動性，屬結構性正面因素。

中國股票與基本面差異大

她亦指出中國股票與經濟基本面有頗大偏差，企業盈利預測不但沒有多少上調反而下降，有個別領域更出現過熱，特別是A股，以人工智能主題指數的市盈率，上周曾高達75倍。

此外她亦指出存款流入股市屬雙刃劍，特別是意在追漲十倍股，是非常危險，並指出不應期待存款大規模轉流入股市，因為這或不利金融系統穩定。