速騰聚創(2498)技術創新與成本控制助推盈利增長｜彭偉新

速騰聚創（2498）主要專注於激光雷達（LiDAR）硬件及感知解決方案。其產品廣泛應用於自動駕駛輔助系統（ADAS）、機器人及非汽車行業（如物流和清潔）。集團擁有1849項專利，在中國激光雷達市場佔有20%的份額，全球排名第二（7%），顯示出其技術優勢和市場地位。集團的業務亮點包括車載激光雷達，佔總收入的80%，以及快速增長的機器人激光雷達，預計到2025年第一季將佔比22.3%。集團積極拓展北美和歐洲市場，2024年預計收入達到16.5億元，同比增長47%，毛利率提升至15%，並預計在2025年第四季實現盈利。這些增長得益於自研芯片技術和與多家汽車OEM的戰略合作，已獲得119個設計合約，涵蓋多個國際品牌。



隨著EM平台的量產及比亞迪的產能擴張，集團的營收有望顯著提升，另外，受惠於機器人市場的爆發性需求，特別是來自智能割草機的強勁訂單，亦有助推動集團的整體收入。長期來看，隨著自動駕駛技術的普及及市場擴展，速騰聚創有望成為行業龍頭。不過，整個行業面臨周期性挑戰，短期內因市場競爭激烈和技術轉型影響，ADAS市場增長放緩，但長期預期隨著自動駕駛技術的普及而改善。至於集團的競爭者包括禾賽科技及其他新興激光雷達供應商，由於市場主要集中在價格及技術創新，集團透過自研芯片和優化產品組合，仍然能保持競爭優勢。

速騰聚創的自研SoC芯片和激光雷達技術是其核心競爭力。自研技術不僅降低了生產成本，還提升了產品性能。新一代激光雷達MX的推出，保持性能的同時價格已降至千元水平，顯示出集團在技術創新和市場需求之間的靈活應對。此外，這些新產品已獲得多家車企的量產訂單，預示著市場對其產品的高度認可。隨著全球自動駕駛技術的成熟與應用，速騰聚創在這一領域的布局顯得尤為重要。市場調研顯示，全球自動駕駛汽車市場滲透率預計將大幅提升，速騰聚創的產品在這一趨勢中將受益。配合政府的監管政策支持，自動駕駛汽車的合法上路試點，為集團進一步擴展市場份額提供了良好的政策環境。

速騰聚創(02498)於今年4月7日至9月9日期間的資金流狀況。（圖1）

隨著生產規模的擴大和供應鏈的優化，速騰聚創的成本控制能力顯著提升，毛利率從2023年開始轉正，顯示出集團在提升經營效率方面的努力。未來，隨著新產品的量產和市場需求的增長，預計集團的毛利將進一步改善，為股東帶來穩定的回報。而集團在機器人市場的佈局也顯示出潛在的增長機會。隨著自動化技術的普及，需求持續增長。集團通過強化激光雷達在機器人領域的應用，並橫向拓展相關零部件，將進一步提升市場競爭力。未來幾年內，機器人業務的增長預期將為集團帶來新的收入來源。

速騰聚創上個交易日以 40.42 港元收市，全日下跌 0.80 港元，跌幅為 1.94%。集團過去5年的平均Beta值為 --，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 53.5 港元，而最低位則曾見 11.54港元，以現價 40.42 港元計，速騰聚創的股價較 50 天線高出 19.76%，另外，現價亦較 200 天線高出 19.03%，整體短期走勢仍然強於中、長線走勢，短期仍然會繼續向好。速騰聚創的機構投資者持股比率為11.44%，自今年4月7日至今年9月9日期間，股價錄得46.14%的升幅，該期間共錄得5.4 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的6.88 億港元，而散戶則佔當中的-1.48 億港元(見圖1)。大戶對散戶資金流比率為 4.7 比 -1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.59%；而最低曾經跌至-16.58%，至於9月9日當日則已返回1.87%，資金動力正在逐步改善。

市場現時共有18位分析師對速騰聚創有進行調研，所給予的目標範圍為28.58 港元至 56.26 港元，而平均值為 46.09 港元，較現價 40.42 港元有 13.24% 的上行空間。投資者可以等股價返回40港元水平買入，只要股價能繼續企穩在20天線以上水平，預期股價可以逐步回升上市給予的目標價46.00港元水平。

