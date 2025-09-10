美股｜道指早段跌200點 納指及標指創盤中新高 甲骨文飆4成
撰文：蕭通
出版：更新：
美國上月PPI數據放緩，道指周二（9月10日）早段跌200點，納指及標指則上揚，再創盤中新高紀錄。
本港時間9月10日
【22:50】美國8月PPI按月跌0.1%
道指最新報45,511點，跌200點或0.44%；納指最新報21,993點，升114點或0.52%；標普500指數現報6,546點，升34點或0.53%。 其中，在前一天盤後急漲的甲骨文（Oracle）延續漲勢，現時最新升40.72%。
數據方面，美國8月最終需求生產物價指數（PPI）按月跌0.1%，市場原預期升0.3%，前值為上調0.9%；按年則升2.6%，前值及市場預期均為升幅3.3%。
【22:49】油價上揚
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.09美元，升0.46美元或0.73%；倫敦布蘭特期油每桶報66.85美元，升0.46美元或0.69%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,008美元、24小時內將升2%。
