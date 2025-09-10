美股｜道指早段跌200點　納指及標指創盤中新高　甲骨文飆4成

美國上月PPI數據放緩，道指周二（9月10日）早段跌200點，納指及標指則上揚，再創盤中新高紀錄。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月10日

【22:50】美國8月PPI按月跌0.1%

道指最新報45,511點，跌200點或0.44%；納指最新報21,993點，升114點或0.52%；標普500指數現報6,546點，升34點或0.53%。 其中，在前一天盤後急漲的甲骨文（Oracle）延續漲勢，現時最新升40.72%。

數據方面，美國8月最終需求生產物價指數（PPI）按月跌0.1%，市場原預期升0.3%，前值為上調0.9%；按年則升2.6%，前值及市場預期均為升幅3.3%。

【22:49】油價上揚

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.09美元，升0.46美元或0.73%；倫敦布蘭特期油每桶報66.85美元，升0.46美元或0.69%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,008美元、24小時內將升2%。