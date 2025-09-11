內地持續挽救樓市　華潤置地值得留意｜許繹彬

恒生指數在本周終於實現「零的突破」，市場憧憬美國將於本月再度減息，並預計踏上持續減息之路，推動美股屢創新高。在滬深股市重現強勢的帶動下，港股雄風再現，終於突破26000點，最高見26296點，創下四年新高。截至昨日（9月10日），恒指已連升四日，累計升幅超過1,500點。南向資金「北水」持續淨流入，單日金額屢超100億元，帶動大市日均成交額接近3,000億元。在全球主要股市前景一片光明的背景下，港股再度獲得外資青睞。花旗上調恒指今年底目標至26800點，並預測明年年底可達28800點，同時認為在港上市的H股將跑贏A股。



除了外圍市況亮麗，推動港股越戰越勇外，本周另一焦點是美國首富馬斯克旗下的Tesla（特斯拉）開通「TeslaAI」官方微博帳戶，展示其自行研發的人形機械人外觀。與此同時，阿里巴巴（9988）宣佈旗下阿里雲領投自變量機械人融資。由於這兩大企業點燃了機械人相關話題，市場迅速炒作港股中與機械人相關的概念股。其中，阿里升勢最為凌厲，創52周新高，成為最耀眼的科技股及表現最佳的藍籌股。根據交易所數據，「北水」上周透過港股通合共買入135億元的阿里，金額遠超其他股份，單周買入額已高於近幾個月總和。

港股5月起累升4000點

筆者認為，港股在多項利好因素推動下創四年新高，但部分投資者卻未能在高位充分獲利。雖然恒指從5月的22192點起步，至昨日（9月10日）收報26200點，累計升幅超過4,000點，但部分投資者僅在22000點至24000點區間獲利。當時市場升勢較全面，個股升幅比例亦較大，且恒指及個股多數時間保持上升。然而，當恒生指數突破24000點後，波動明顯加劇，曾一度回落至23800點，並在25000點及26000點等重要心理關口前出現大幅調整，導致投資者在高位信心動搖，選擇止賺離場，隨後在港股「跌唔落」或「破位」時又高位追入。

然而，當指數突破24600點後，個股升幅並不全面，僅騰訊（0700）保持強勢，阿里亦表現出色，其他股份則輪流炒作，升跌無常。因此，部分投資者在高位追入後至今仍「無肉食」。建議投資者在現水平保持冷靜，僅以小注參與短線炒作，不宜盲目追逐落後股份。例如美團（3690），受多項因素影響，股價持續落後，本周更失守100元大關；另一例子有藍籌新貴泡泡瑪特（9992），在大市升高時，股價不升反跌。雖然大市成交熱度未減，難以「估頂」，但防守區間預計在25600至25800點之間。

內地多地出招支持樓市

內地持續推出挽救樓市措施，繼北京取消住房限購令、上海外環以外地區對合資格家庭購房不設限後，其他城市亦進一步「減辣」。深圳市住房和建設局優化房地產政策，調整分區商品住宅購買限制等。預計未來內地樓市支持措施將會持續，內房股有望受惠。近日部分內房股已有所表現，其中華潤置地（1109）走勢相對穩健，值得投資者多加留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

