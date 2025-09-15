財庫局﹕提前完成協助逾200間家辦落戶香港或擴充業務

財庫局今日（15日）宣布，在政府大力推動下，至今經投資推廣署協助來港落戶或擴展業務的家族辦公室數目已突破200間，提前完成2022年《施政報告》提出，在2025年底有200間家族辦公室落戶香港的指標。



政府又指出，投資推廣署的FamilyOfficeHK專責團隊也擴大職能，並建立新的家族辦公室服務提供者網絡，集合各相關專業服務領域的團隊，為家辦提供更全面的服務和協助。專責團隊亦在世界各地加強宣傳和舉辦以家辦為主題的活動，包括在內地、歐洲和東南亞國家聯盟（東盟）等地區進行路演，並在全球主要市場發表專題文章，主動與有意在港落戶的超高資產淨值人士接洽。而政府每年舉辦的旗艦家辦活動「裕澤香江」高峰論壇亦匯聚眾多全球具影響力的家辦決策人來港。

財經事務及庫務局局長許正宇。（夏家朗攝）

財經事務及庫務局局長許正宇表示：「經過政府兩年多來的積極推動和在政策層面營造穩定、具可預測性的有利發展環境，家辦已銳變為本港金融業的重要一環。香港匯聚家辦所需的優越條件，包括國際化的專業服務和優質宜居的生活環境，亦具備發展綠色投資、藝術品及慈善事業等業務的有利優勢，為家族辦公室構建多元且完善的生態圈。投資推廣署能夠提前實現引進200間家族辦公室的目標，正是充分展現香港在私人財富及資產管理方面的強大競爭優勢。我們將繼續優化政策措施，包括進一步優化基金、單一家辦和附帶權益的優惠稅制，延續家辦發展的增長勢頭。」

續優化單一家辦優惠稅制

展望未來，政府會進一步優化基金、單一家辦和附帶權益的優惠稅制。而投資推廣署也會繼續與商會、行業協會及家辦服務提供者網絡攜手，深化國際交往合作，以及持續擴展推廣工作，提升全球對以香港這個區內領先家族辦公室樞紐的認知度。