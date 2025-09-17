施政報告｜銀公：助本港發揮超級聯繫人作用　把握新興市場機遇

行政長官李家超今日（17日）發表《施政報告》2025，銀行公會主席禤惠儀表示，施政報告內容積極務實，覆蓋範圍全面，有助深化香港的獨有優勢，進一步發揮香港作為超級聯繫人的出海平台作用。銀行公會將繼續推動業界與政府及工商界攜手，深化周邊關係，把握新興市場及貿易走廊的機遇，推動商貿合作，提供更全面的跨境金融方案，擴闊業務網絡。



繼透過中小企融資專責小組紓緩中小企資金壓力

禤惠儀表示，施政報告提出多項措施提升香港金融體系，強化本地的股票和債券巿場。業界將善用各種與內地金融進一步互聯互通的措施，如人民幣業務資金安排，除貿易融資外，為企業的日常營運和支出提供人民幣流動性，同時配合優化跨境徵信互通和深港跨境數據驗證平台，以及跨境支付通的匯款應用場景，便利民生和企業。

她指出，施政報告中鼓勵業界穩健發展金融科技。香港銀行業一直積極參與監管機構各類金融科技和數字資產沙盒和試驗計劃，推動負責任地應用人工智能，以至資產代幣化及數字貨幣等領域的發展。期待當局為數字資產交易及託管服務訂立發牌制度，完善香港數字資產生態圈的建設，促進香港成為全球數字資產樞紐。

中小企作為香港經濟的骨幹，銀行公會歡迎施政報告中各項支援措施，包括延長中小企融資擔保計劃下八成擔保產品的申請期。公會將繼續透過中小企融資專責小組紓緩中小企的資金壓力，並就電子商貿融資及支付服務提供諮詢及支援，助他們升級轉型。銀行公會將積極配合政府發展經濟，招商引資，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位，提升整體競爭力。

恒生銀行：為港經濟發展及金融創新帶來新動力

恒生銀行歡迎行施政報告中提出多項發揮香港金融優勢的措施，進一步鞏固香港國際中心地位，為香港經濟發展及金融創新帶來新動力。恒生表示，剛公佈的施政報告為香港在科技迅速發展和全球貿易秩序重塑的格局中，制定了把握經濟發展的方向，尤其在強化股票、債券及貨幣市場，促進保險業與資產及財富管理業發展、優化離岸人民幣業務樞紐地位,以及建立國際黃金交易市場、發展綠色可持續金融等多方面，全方位發揮香港作爲國際金融中心的優勢。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，恒生作為香港最大的本地銀行，將全力支持施政報告中所提出的政策方向及措施，並與政府相關部門及金融管理局保持緊密合作，積極協助企業把握施政報告帶來的經濟新機遇。