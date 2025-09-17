施政報告｜金發局：助加強與全球市場聯繫　吸海內外企業來港上市

金發局歡迎行政長官在2025年《施政報告》中提出針對金融業的重點舉措。金發局表示，《施政報告》聚焦多個重點發展領域，包括進一步強化股票市場的基礎設施及投資產品供應、推動國際黃金及大宗商品交易、構建世界領先的債券市場，以及優化資產管理和數字產品及服務。香港透過持續努力，於《全球金融中心指數》保持位列第三，此次提出的政策為金融業注入強大的增長動力。



T+1結算有助提升香港全球競爭力

金發局主席洪丕正表示：「《施政報告》採取多管齊下的措施，擴闊香港的金融產品供應，深化市場流動性，以及加強香港作為國際金融中心與全球市場的聯繫，有助於吸引海外和內地企業來港上市，並以香港作為區域樞紐及財資中心，幫助企業更有效地籌集資金，以及管理其貿易流和投資活動。」

洪丕正續稱：「推行T+1結算將提升香港的全球競爭力，而進一步擴大債券市場的廣度和深度，以及推動黃金和大宗商品交易的發展，則將為國際資產配置提供更全面的選擇。我們期待為即將推出的固定收益與貨幣路線圖貢獻專業意見。」

這些政策措施亦涵蓋重要的國際及區域合作，包括鼓勵內地銀行在港設立區域總部以服務東南亞及中東市場；由香港金融管理局與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）共同成立規模10億美元的新投資基金；以及率領銀行與中小企業代表團赴東南亞探索市場機遇。港交所亦將深化與東南亞及大灣區交易所的合作，發展大宗商品及碳排放交易業務。

金發局行政總監區景麟就擴展市場產品供應表示：「我們高度支持政府推動再保險業務及把房地產投資信託基金（REITs）納入互聯互通機制，進一步提升市場產品的多元性和流動性。推動發展碳排放審核計服務，以及研究香港在國際碳市場的角色，包括標準及結算體系，同樣至關重要。金發局此前已就相關議題發表研究，樂見相關工作持續向前推進。」