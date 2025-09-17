施政報告2025｜保監局正探討便利使用內地醫療護老措施

【施政報告2025/施政報告】行政長官李家超於新一份施政報告內，公布多項推動香港保險業發展的措施。保監局表示歡迎 ，主席姚建華指出保險在提升香港作為國際金融中心的地位上扮演著重要角色，當局肩負審慎監管及發展市場的重任，一 直努力不懈地提升香港在專屬自保保險和再保險業務的競爭力。



保監局已開展風險為本資本制度檢討

他建議設立航運專項風險池將開拓新機遇，並加強應對突發事件的韌性 。保監局同時正與業界探討有效方案 , 為使用內地醫療或護老服務，及在大灣區自駕遊的本地居民帶來便利 , 並支持低空經濟 。同時，也已經開展了風險為本資本制度設計參數和風險調校的檢討，以期吸引更多離岸再保險業務及為保險公司參與基建融資提供誘因。

積金局也歡迎施政報告中一系列進一步發展香港金融市場、提倡人工智能應用、鞏固就業與民生，以及完善管治體系措施。積金局主席劉麥嘉軒讚揚具前瞻性及創見，特別是進一步強化香港的金融體系，鞏固香港作為國際金融中心的地位，促進經濟發展和貢獻民生福祉，令香港的繁榮與活力更興盛。

AXA安盛：期待粵港澳三地與各方持份者推出更多便利政策

另外，AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示，樂見政府在最新施政報告中積極推動粵港澳大灣區的跨境醫療發展及完善跨境養老規劃。香港醫療資源長期緊張，加上人口老齡化持續加劇，長者慢性疾病比例升高，對本地醫療系統造成沉重壓力。近年內地醫療服務在質素、效率及高端技術應用大幅提升，善用大灣區醫療資源，不僅能提升服務效率，更能為港人提供更便捷、優質的跨境醫療體驗。

展望未來，AXA安盛期待粵港澳三地與各方持份者推出更多便利政策，在多個領域上深化跨境醫療合作，促進數據跨境互聯互通，共同打造更完善的大灣區醫療生態圈。我們亦將持續研發專為大灣區客戶而設的醫療保險產品，為頻繁往返中港或長期居住內地的人士提供更全面、便捷的保障與服務。

積金局（資料圖片）

積金局：推展積金易平台全面運作

另一方面，積金局主席劉麥嘉軒指出，施政報告措施具前瞻性及創見，特別是進一步強化香港的金融體系，鞏固香港作為國際金融中心的地位，促進經濟發展和貢獻民生福祉，令香港的繁榮與活力更興盛。當局會持續審視及擴闊強積金投資的資產類別，讓強積金業界有更多元化的投資工具，為強積金基金加強分散投資風險和提升回報潛力，令計劃成員受惠。

她補充，強積金制度作為香港工作人口主要的基本退休保障支柱，是社會穩定的重要一環。今年適逢強積金實施25周年，積金局會繼續全力支持政府施政和《2025施政報告》及附篇中的有關措施。會持續優化強積金制度，包括推展積金易平台的全面運作，並推動分階段落實強積金全自由行，以促進市場競爭及減費，為香港的打工仔女提供更穩固的基本退休保障。