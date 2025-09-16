美股｜道指低收125點　納指標指盤中破頂後倒跌

美國聯儲局周二（9月16日）召開一連兩日的議息會議，市場普遍預期將會減息，美股同日先升後回落。道指曾漲83點，納指及標指曾再創盤中新高，但3大指數至收市均倒跌。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月17日

【04:20】Tesla再升2.8% Nvidia微軟跌逾1%

道指收市報45,757.90點，跌125.55點或0.27%；納指收報22,333.96點，跌14.79點或0.07%；標普500指數收報6,606.76點，跌8.52點或0.13%。

重磅科技股方面，Nvidia股價跌1.64%，微軟亦跌1.23%。Google 母公司Alphabet繼前一天急升後，周二微跌0.18%。Tesla則延續漲勢，至收市升2.82%；Amazon漲1.13%、蘋果公司（Apple）升0.62%、微軟亦跌1.23%。

另外，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，中美就TikTok達成框架共識中，美國科企甲骨文（Oracle）交易中扮演關鍵角色，該公司料加入一個財團，以維持TikTok能在美國繼續營運。在消息帶動下，甲骨文股價漲1.49%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【04:13】中概股指數收升1.76%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.76%。其中，阿里巴巴漲2.69%。

【04:10】美元指數跌穿97 現貨金價再創新高

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於96.63，跌0.68%。其中，美元兌日圓最新報146.48，跌0.62%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報3,692.02美元，升1.22美元或1.93%；日內高見3,703.03美元的新高紀錄。

美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

【03:55】紐約期油升1.93%

國際油價微升，紐約原油期貨每桶收報64.52美元，漲1.22美元或1.93%。倫敦布蘭特期油收報68.47美元，升1.03美元或1.53%。

【03:30】恒指夜期收報26,612點 高水173點

恒指夜市期指收報26,612點，升148點，較恒指收市26,438點，高水173點，成交14,834張。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間9月16日

【22:47】美國8月零售銷售升幅勝預期

道指最新報45,723點，跌159點或0.35%；納指最新報22,345點，跌3點或0.02%；標普500指數現報6,606.點，跌8點或0.13%。

數據方面，美國8月零售銷售按月上升0.6%，高於市場預期的0.2%。聯儲局周二起一連兩日舉行議息會議，市場普遍預料聯儲局本周將減息25個基點。

【22:42】油價升逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶64.25美元，升0.95美元或1.50%；倫敦布蘭特期油每桶報 68.17美元，升0.73美元或1.08%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報115,062.77美元、24小時內約升0.3%。