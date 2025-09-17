美聯儲減息無懸念　專家料港P息跟減最多25點子　樓價續橫行

美國聯儲局將於本港時間周四﹙18日﹚凌晨2時公佈最新議息結果，在勞動力市場放緩及通脹未大幅升溫等背景下，市場幾乎一面倒預計將重啟減息步伐，並多預計此次減幅將為25點子，年底會再另外減25點子，明年並將持續減息步伐。有專家預計，本港最優惠利率（P）也會跟隨美息回落，至年底前共回落25點子，若分開兩次則每次為12.5點子，而活期存息也會回落至零息，故此明年P息不會再調整，以避免負利息出現。



東方匯理︰聯儲局非「一人話事」相信有獨立機制

美國總統特朗普也一直向聯儲局施壓減息，他日前返回華盛頓時表示，認為當局會大幅減息，形容是減息絕佳時機。而大行中有渣打預計，聯儲局此次將「落重手」減息50點子，至年尾則按兵不動，明年再減3至4次。不過，芝商所FedWatch數據則顯示，預計此次聯儲局減息機會率為100%，當中減息25點子的機率高達95.9%，但50點子的機率僅為4.1%。

除了施壓減息，特朗普對聯儲局相關人事有不少意見，近期聯儲局也有不少人事變動，而主席鮑威爾的任期，也將於明年5月屆滿，新任主席待定。對於這些人事變動會否最終影響息口政策或減息步伐，東方匯理銀行高級新興市場策略師張敬勤就認為，聯儲局議息本身也都有自己獨立的機制，並非「一人話事」，除了主席，也有其他成員，包括聯邦準備理事會理事，以及地方聯邦準備銀行總裁等，均有投票權。

花旗廖嘉豪︰本港樓價年內橫行

張敬勤表示，美國勞動力市場有轉弱跡象，而聯儲局官員早前也已放鴿，預計此次議息會重啟減息，預計至今年尾將共減息兩次，每次減息25點子。而與市場一般預期不一樣的是，聯儲局已完成此輪減息周期，明年將按兵不動，這主要考慮到美國「大而美法案」推出，加上今年預計的兩次減息，均會令通脹有回升空間，而經濟增長也有機會轉強。美國今年GDP增長預計為1.5%，明年料將加快至2%。

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，花旗預計，此次聯儲局議息將重啟減息周期，減息幅度為0.25厘，其後10月、12月、明年1月及3月每次各減0.25點，即今明兩年共減5次息，合共1.25厘，令明年3月的政策利率區間介乎3厘至3.25厘。

他指出，美國其後減息步伐，需數據確認經濟增長及通脹放緩。雖然美國服務業通脹放緩趨勢使整體通脹更加受控，但關稅開始對商品價格施加上行壓力，消費者通脹預期仍然高企，同時越來越多零售商警告，即將耗盡關稅前準備的庫存，預計未來數月將推升價格。

王良享：港P息跟減25點子已是盡頭 存息年內回落至零息

不過，臻享顧問董事總經理王良享則表示，聯儲局重啟減息應是沒有懸念，預計此次議息會減息25點子，至12月會再減息一次，明年則料將於前三季每季減息一次，每次25點子，即此輪減息共減5次共1.25點子，聯邦基本利率至明年底下調至3厘至3.25厘。如此預測主要考慮到美國經濟有放緩跡象，勞工市場表現轉弱。但在通脹仍高企的情況下，預計此輪減息幅度屬有限，因只是為了將息口恢復至正常水平。

港息方面，王良享預計，港元拆息及最優惠利率（P）均會跟隨美息回落，當中P預計9月及12月會分別跟隨美息回落0.125厘，即共0.25厘，以目前滙豐等行使用的「細P」5.25厘計算，即年底前會回落至5厘，而活期存息也會相應由0.25厘，回落至零息，故預計至明年P不會再調整，以避免負利息出現。

張敬勤表示，減息對於本港經濟的利好作用仍待觀察，企業借貸意欲並非單純視乎借貸成本，還有整體市場及業務前景等。（資料圖片）

減息對本港經濟利好作用仍待觀察

張敬勤表示，聯儲局重啟減息，預計會對P息帶來下調空間，封頂息也料隨之回落，望對樓市帶來支持，目前租金回報率有所回升，而成交也趨於穩定，樓市投資吸引力有提升。不過，對於整體經濟的利好作用則仍待觀察，企業借貸意欲並非單純視乎借貸成本，還有整體市場及業務前景等。

廖嘉豪預計，今年本港住宅樓價或在在下半年橫行， 400呎以下住宅單位租金回報可高於3.5%或可吸引部份投資者入市，但住宅市場投資需求廣泛回升仍然需時。當3個月港元拆息（HIBOR）在6月跌至平均約1.7厘後，企業貸款及孖展活動有回升趨勢。雖然金管局干預港元減少導致銀行結餘下降，但9月美國減息或限制HIBOR回升幅度少於首季3厘，加上中國投資氣氛改善，帶動香港金融服務如IPO回升，融資成本降低有利整體香港經濟活動。

而事實上，HIBOR今年以來所見其實未必會完全跟隨美息，5月熱錢流入令銀行總結餘有所上升，而拆息回落，與美息之間息差擴大，導致套息交易。另外股市熱度也帶動市場對港元資金需求，令港元拆息有所上升。張敬勤表示，隨著傳統9月及年尾季結及年結的到來，預計也會帶動港元拆息回升，1個月港元拆息或將升至3.25厘，至於10月或11月則會回落至3厘或者2.5厘。