內地長假將至及全運會效應　李寧有望受惠｜許繹彬

港股在上周創下四年新高後，本周初走勢稍為放緩，且呈現好淡爭持的格局。適逢美國聯儲局議息前，恒指曾升穿26500點水平，但因缺乏承接力，沽盤隨即湧現；回落至近26300點水平時，又有重新振作之勢，但力度不及較早前「一鼓作氣」，只能用「拾級而上」來形容。



板塊繼續呈現輪流炒作的格局，今天或許是AI及機械人相關股份，明天則是醫藥創科股份。慶幸成交金額未因市況反覆而減退，仍能保持在3,000億水平。成交得以維持的主因，仍是南下「北水」對港股的持續支持。北水已連續12個交易日淨流入，日均淨買入港股約150億港元。本周北水繼續對阿里巴巴（9988）青睞有加，每日買入金額佔總北水淨流入近五成，更創下連續17日淨買入阿里巴巴，共計約470億元的紀錄。另一隻長期被市場忽視的股份中芯國際（0981），亦出現連續5日淨買入的情況。值得一提的是，近日走勢與大市背離的泡泡瑪特（9992），則錄得淨流出。因此，北水對個別股份的偏愛，可為投資者提供一定指引。

恒指周三揚近500點

然而，在9月16日（周二），港股走勢呈現「高開低走」現象，南下「北水」終止12天淨流入的情況，突然轉為淨流出，因而令恒指最終在該日下跌收場。正當投資者以為恒指仍處於膠著狀態，被市場遺忘的淡友一心想著是否「有利可圖」時，受上證指數創下今年新高的影響，港股周三（17日）突然再度發力，一度急升超過500點，高見26936點，直逼27000點，成交額更超過3,600億元，為近月新高，好友在此役再勝一仗。

筆者認為，中港兩地股市突然轉強的原因，除預期美國聯儲局本周減息外，內地國家統計局日前發布的8月經濟數據均遜於市場預期。踏入「金九銀十」，儘管內地在一線城市推出多項樓市「撤辣」政策，但市場仍處於消化階段，銷售情況未見突出，入市情緒依然觀望。在經濟數據欠佳及樓市銷情未改善的情況下，市場隨即憧憬中央會出台刺激經濟措施，因而令市場預測第四季或將減息降準，以加快經濟增長步伐。在市場充斥正面消息下，股市先行一步亦屬合理。

現在不少民眾同明星都選擇穿李寧牌。（視覺中國）

由於大市在高成交量下轉強，建議投資者暫不宜「估頂」，即使不看好，亦暫不宜做淡，防守區間則希望能守穩26500點。適逢內地長假將至，內需銷情料將明顯上升；再加上內地全運會即將舉行，運動服飾需求有望進一步提升，體育用品股李寧（2331）因而有望雙重受惠，投資者不妨留意。

