美國減息｜施政報告疊加減息　代理：第4季物業成交量可按季升3成

美國聯儲局於當地周三（9月17日）公布減息0.25厘，符合市場預期，金管局今日﹙18日﹚將基本利率下調0.25個百分點至4.5厘。具指標性的滙豐銀行也宣布下調最優惠利率（P）0.125厘至5.125%。



中原陳永傑：第4季物業成交量可按季升三成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，昨日施政報告推出有利樓市措施，加上今日減息，料受惠於兩項好消息，第四季物業成交量有望按季升30%。

昨日施政報告放寬新資本投資計劃、增加非本地生學額、加快土地供應等都對物業市場長遠有幫助。而美國聯儲局減息，對香港樓市具即時影響，業主供樓成本即時減輕。陳永傑指，減息令企業融資成本降低，對經濟復甦有幫助。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（盧翊銘攝）

美聯馬泰陽：料全年成交量達1.9萬宗

美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽指出，低息效應再現，疊加昨日公布的《施政報告》利好樓市措施，再配合港股造好等利好消息支持下，相信可刺激樓市交投，新盤率先受惠，全年一手私樓成交量達1.9萬宗，按年升逾22%，並創自2013年4月「一手住宅物業銷售條例」生效後的新高。

若年底前發展商趁勢進一步加快推盤及積極銷售貨尾，甚至有力挑戰全年2萬宗的水平。二手住宅方面，預測今年全年成交量達4.5萬宗，按年升逾9%，創4年新高。