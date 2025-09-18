美國減息｜恒生銀行料短期息下跌快　籲加強中年期債券投資

美國聯儲局凌晨宣布2025年第6次議息會議結果，公開市場委員會成員通過下調聯邦基金利率0.25厘至介乎4厘至4.25厘，是於去年12月以來再重啟減息，符合市場預期。具指標性的滙豐銀行宣布下調最優惠利率（P）0.125厘至5.125厘。



料聯儲局今年內再減息2次

恒生銀行高級經濟師唐嘉逸表示：「美國聯儲局一如市場預期調低目標利率0.25厘，主要是考慮到美國勞工市場在過去數月明顯轉差，需要減息以加強對勞工市場及整體經濟的支持。雖然利率點陣圖預測顯示，今年仍有兩次減息機會，但聯儲局主席鮑威爾取態相對保守，表示今次減息只是從風險管理角度出發，並強調未來決定仍然取決於經濟數據。此外，今次投票結果顯示只有新任理事米蘭投下反對票，並支持減息半厘。這反映雖然美國總統特朗普多番向聯儲局施壓，但主席鮑威爾仍保留委員會中的主要話語權，顯示未來單次會議上出現大幅度減息的機會仍然偏低。不過，考慮到美國勞工市場進一步惡化的風險，加上關稅對通脹只有短暫性及有限的影響，預計聯儲局在今年10月及12月份的會議上分別會再減息0.25厘。因應聯儲局重啟減息，本港利率有望跟隨向下，支持香港的經濟表現。惟因銀行總結餘水平較低，需要留意本港利率或會較受季節性因素影響，令其波動性增加。」

恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示：「聯儲局宣佈減息25點子，主席鮑威爾指此次減息屬於『風險管理』，他雖然承認就業市場降溫，但也繼續強調通脹壓力未消。官員們最新預測年底前或會再減息兩次。由於今年共減息三次已是符合市場預期，昨晚股債匯市的反應皆不大。由於環球股市的估值已反映許多關於減息重啟的樂觀情緒，未來一季的投資部署應該以持盈保泰及控制風險為主。不偏重單一市場的高增長股，以高質素和派息穩定的成熟市場及亞洲市場股票為核心投資。

隨聯儲局重啟減息，未來美國的通脹變化仍需觀察，短期利率或下跌較快，而中年期的美元債券（3年至7年）料將受惠於市場對穩定收益，平衡利率波動風險的需求。未來部署要降低現金及貨幣市場工具比重，並加強中年期債券部位的投資。」

若美元急速反彈 股市短期內或有更多獲利回吐盤

最新的利率期貨顯示，市場對美國今年餘下時間減息次數的預期降溫，由6月初預測減息兩次下降至現時的1次。美元則借勢再度上升，美匯指數目前逼近100水平。事實上，美國與歐元區和日本近期已陸續達成貿易關稅協議，歐日也同意將大量購買美國商品和加碼對美投資等條件，令美元兌歐日等外幣於過去一星期出現明顯反彈。現加上聯儲局仍對減息持保守態度，需留意美匯若重新站穩100指數點，技術上其交易區間或向上提升至100至105水平。

環球股市方面，近3個月來受惠於美元大幅下滑，多個主要股票市場連續上升，於7月份紛紛攀升至歷史高位。但若美元因貿易談判和聯儲局議息會結果而出現更急速的反彈勢頭，料股市短期內可能出現更多獲利回吐盤。投資部署上，認為第三季應加強債券投資，同時偏重高股息板塊以增強整體投資的防守性。

中銀香港：港股有望受惠於流動性環境改善 推動估值中樞上升

在 9 月的議息會議中，美聯儲將聯邦基金目標利率區間下調 25 個基點至4厘至4.25厘，為今年首次降息。中銀香港經濟研究員曾之騰表示，近期數據顯示，關稅對美國經濟造成的「滯脹」效應正逐漸浮現，但就業的下行趨勢較通脹上升更為明顯。本次議息聲明有關勞動力市場的措辭上亦出現顯著轉變，今年以來首次刪除勞動力市場狀況依然穩健的表述,轉而強調失業風險上升及風險平衡的變化，均反映美聯儲正給予就業問題更高考慮權重,這成為推動本次降息的關鍵因素。

本次減息幾乎無懸念，市場更為關注的是點陣圖的調整情況，以及美聯儲內部對降息幅度是否存在分歧。曾之騰指出,此次點陣圖顯著下移，對今明兩年年終利率的預測中位數均下調 25 個基點,顯示美聯儲的整體政策立場趨向鴿派。然而，繼 7月議息會議出現兩張反對票後,於本次會議前火速上任的美聯儲理事米蘭主張減息50個基點而非25個基點，反映部份美聯儲成員對降息幅度仍存在分歧。因此，儘管降息週期已重新啟動，但考慮到經濟前景仍不明朗，加上美國政府頻頻表達對貨幣政策走勢的偏好,這些因素都可能削弱未來貨幣政策的可預測性。

曾之騰亦指出，美元重新進入寬鬆週期，有助刺激本港經濟活動，可望利好本港資產表現。具體而言，預計香港利率將隨美元利率下降而回落，有助降低企業融資成本，提升企業增加資本開支的意願；美聯儲降息亦有望在一定程度上對沖全球經濟的下行風險，提振製造業活動，香港的貿易活動亦將從中受益。與此同時，港股市場亦有望受惠於流動性環境的改善，推動其估值中樞上升。