贛鋒鋰業(1772)：新能源需求激增　鋰電池業務迎來新機遇｜彭偉新

贛鋒鋰業是一家專業的全球鋰產業領導者，按2024年的產能計算，贛鋒鋰業是中國最大及全球第三大鋰化合物生產商，同時為全球最大鋰金屬生產商，集團的業務涵蓋鋰資源開發（如阿根廷鹽湖、澳洲礦山）、鋰化合物加工（如碳酸鋰佔81%收入）和鋰電池製造（佔18%收入），而市場包括中國（60%）、亞洲（20%）、歐美（15%）。營運模式為垂直整合，從上游開採到下游電池回收，確保供應穩定並降低成本，集團的主要增長來自EV需求及全球擴張。集團的主要行業競爭者包括Albemarle (佔20%)、SQM (佔15%)及Tianqi Lithium (佔12%)。



贛鋒鋰業主要產品包括鋰鹽（如碳酸鋰、氫氧化鋰）、鋰金屬（如鋰錠、鋰合金）和鋰電池產品。這些產品廣泛應用於電動車（EV）電池、消費電子、化學品和醫藥產業。公司透過全球鋰資源投資（如阿根廷、澳洲、馬里項目）確保原料供應，加工成高價值產品銷售給電池製造商和汽車OEM。集團2025年上半年收入下降12.7%至人民幣8,376百萬元，淨虧損約人民幣786百萬元，但營運效率改善（毛利率9.3%），流動性中等（比率0.82），資本結構穩健（債權比0.55）。

而集團的增長主要依靠電動車及能源儲存需求增長、垂直整合以降低成本，以及集團在全球資源的適度佈局。由於全球EV銷售預計在2025年能按年增長25%，至於能源儲存需求則按年增長37%，將可以推動鋰需求，贛鋒作為供應鏈關鍵玩家，將會因而受益；另外，集團投資阿根廷Mariana和墨西哥Sonora項目，預計降低生產成本，並透過回收業務（如中國回收設施，年處理20萬噸電池）實現循環經濟。

贛鋒鋰業(01772)於今年4月22日至9月18日期間的資金流狀況。（圖１）

贛鋒鋰業上個交易日以 34.06 港元收市，全日下跌 0.46 港元，跌幅為 1.33%。集團過去5年的平均Beta值為 0.72，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 37.96 港元，而最低位則曾見 15.82港元，以現價 34.06 港元計，贛鋒鋰業的股價較 50 天線高出 12.89%，另外，現價亦較 200 天線高出 46.44%，反映短期股價走勢偏強，不過，暫時未有出現技術轉弱的情況，而股價由近日高位37.96港元回落亦只屬於走勢回調，未有影響到整個一浪高於一浪的走勢。以9月17日收市的數據計算，贛鋒鋰業的機構投資者持股比率為33.56%，自今年4月22日至今年9月18日期間，股價錄得85.31%的升幅，而該期間共錄得20.13 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的17.42 億港元，而散戶則佔當中的2.72 億港元，大戶對散戶資金流比率為 6.4 比 1，反映大戶投資者仍然是股價的主導，至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.12%；而最低曾經跌至-6.32%，至於9月18日當日則為4.14%，暫時反映出大戶投資者的動力仍然在改善中，亦有助未來的整體股價繼續反彈。

贛鋒鋰業的股價於今年4月跌至16.22港元見底後，走勢開始回升並向上突破20天線阻力後，成功形成了一浪高於一浪走勢，更形成一上升通道，投資者可以在32.80港元水平買入，上望40.00港元，只要股價未有跌穿近日低位30.00港元，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。