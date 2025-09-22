地平線機器人(9660)技術走勢回穩　重試前頂11.3元｜彭偉新

地平線機器人 (9660) 是一家專注於智能駕駛技術的內地科技公司，主要透過提供先進駕駛輔助系統（ADAS）及高階自動駕駛解決方案進行營運。其商業模式為 B2B 模式，即向汽車製造商（OEM）和一級供應商銷售硬體晶片及軟體授權，收入來源包括產品銷售（晶片及解決方案）和軟體服務費。集團的主要增長動力來自於內地汽車智能化浪潮，在推動智駕滲透率上升（預計 2025 年 L2+ 級別滲透率超過 50%）。而地平線機器人的 Journey（征程）系列晶片（如 J6 系列）出貨量快速增長，預計 2025 年硬體收入佔比超 70%。另外，集團已與奇瑞、吉利等車企簽訂了戰略合作，將加速高階智駕（如 Horizon SuperDrive）應用於無人駕駛場景。



地平線機器人的投資潛力主要源於其高階智駕技術的商業化及強大的市場地位，隨著政府對 L3 智能連接車的支持政策日益增強，集團在基礎輔助駕駛和整體輔助駕駛解決方案的市場份額已突破 45%。不但證明了其技術的可靠性，還顯示出市場對其產品的高度認可。預計未來隨著技術的進一步成熟，地平線將持續擴大市場份額，帶動收入增長。

此外，地平線的海外市場拓展及與多家車企的合作契約為其業務增長提供了更多可能性。公司已獲得超過 400 款新車型的定點，並計劃在未來推出多款具備 L2+/L3 自動駕駛功能的車型，顯示出其在行業中的競爭優勢。這些因素結合政府的政策支持，將為地平線機器人的長期增長潛力奠定堅實基礎，值得投資者關注。

地平線機器人上周五以 10.44 港元收市，全日下跌 0.37 港元，雖然跌幅達到 3.42%，不過，只回調部分前段的升幅。股價在過去 52 周最高位曾見 11.32 港元，而最低位則曾見 3.32 港元，以現價 10.44 港元計，地平線機器人較 50 天線高出 29.16%，另外，現價亦較 200 天線高出 58.21%，短期走勢較中、長線的走勢為強。市場現時共有 14 位分析師對地平線機器人有進行調研，所給予的目標範圍為 8.8 港元至 15 港元，而平均值為 11.63 港元，較現價 10.44 港元有 11.4% 的上行空間。

地平線機器人於 9 月 19 日的機構投資者持股比率為 20.16%，自今年 4 月 17 日至今年 9 月 19 日期間，股價錄得 90.86% 的升幅，該期間共錄得 126.13 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的 118.62 億港元，而散戶則佔當中的 7.51 億港元（見圖 1），大戶對散戶資金流向的比率為 15.8 比 1，反映大戶投資者仍然在推動股價走勢上有主導優勢。至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上 14.84%，最低曾經跌至 -2.25%，不過，截至 9 月 19 日當日仍然只有 2.01%，屬於偏低的水平；不過，大戶累計的資金流入金額則在期間內達到最高水平，因此，相信股價仍然有一段上升的空間。

地平線機器人(09660)於今年4月17日至9月19日期間的資金流狀況。（圖1）

地平線機器人股價於去年 12 月 23 日跌至 3.32 港元低位後，曾一度急升至今年 2 月 27 日高位 10.38 港元見阻力，其後股價隨著美國總統特朗普推出關稅而作出大幅回調，更一度跌至 4 月 7 日的低位 4.55 港元。不過，未有跌回起步位置後，便再度回升。在一浪高於一浪的走勢下，股價於上周成功升破前頂 10.38 港元後，升至最高位 11.32 港元。雖然在上周五稍回落，但仍然能夠穩住在今年 2 月 27 日的高位之上，暫時未出現失守支持的情況。相信上周五的回調，在資金流向及成交額回落的情況下，只屬短期回調。只要股價能維持一底高於一底的走勢，整體上升趨勢仍未受到考驗。投資者可以等待股價進一步回落至 20 天線 9.65 港元附近買入，預期股價仍然有望在短期內向上試探上周高位 11.30 港元。暫時主要支持位在 9 月 4 日的收市位 9.00 港元，若失守則需先行沽出止蝕。

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

