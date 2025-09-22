美股｜3大指數早段先跌後回升　蘋果及Tesla漲逾3%

市場觀望聯儲局官員本周講話，以及本周將公布的經驗數據，美股周一（9月22日）偏軟，道指最多曾跌279點，目前跌幅收窄；納指及標指也先跌後回升，其中納指日內曾跌40點。重磅股中，蘋果（Apple）股價漲逾3%，此前 Wedbush 因 iPhone 17 需求強勁而上調了該公司的目標價。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月22日

【22:54】減肥藥開發商Metsera飆62%

道指最新報46,334點，升19點或0.04%；納指最新報22,698點，漲66點或0.30%；標普500指數現報6,675點，升11點或0.17%。 其中，Tesla最新漲3.59%。

另外，輝瑞(Pfizer)宣布將以73億美元收購減肥藥開發商Metsera。輝瑞股價現漲2%，Metsera飆漲62.27%。

【22:45】油價跌0.5%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶62.05美元，跌0.35美元或0.56%；倫敦布蘭特期油每桶報66.38美元，跌0.30元或0.45%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,034.40美元、24小時內約升2%。