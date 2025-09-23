匯通達網絡(9878)自有品牌　與AI+SaaS雙輪驅動創新機遇｜彭偉新

匯通達網絡（9878）主要業務為服務中國下沉市場的電商和SaaS解決方案，涵蓋供應鏈服務及數字化SaaS，供應鏈業務佔總收入約98%。在2025年上半年，集團自有品牌收入達人民幣8,000萬元，同比增長471%；AI相關收入佔服務收入的20%。集團的亮點在於強大的供應鏈能力及與阿里巴巴的戰略合作，推動AI+SaaS業務的發展。短期內，集團將受惠於業務結構優化及高毛利品類的增長；中期來說，AI技術的推廣將提升運營效率；至於長期發展則依賴於下沉市場的消費潛力及持續的數字化轉型。匯通達的主要亮點在於其獨特的市場定位及強勁的成長潛力，預計未來將實現穩定的收入增長和盈利能力提升。

而匯通達網絡在下沉市場的機會與自有品牌的增長之間形成了強大的協同效應。隨著中國城鎮化的推進，二三線城市的消費需求顯著上升，這為公司提供了廣闊的市場空間。報告指出，公司在下沉市場的深入布局使其能夠快速擴展客戶基礎，進一步增強品牌影響力。自有品牌的發展則為公司創造了更高的毛利率，並提高了客戶忠誠度。隨著消費者對這些品牌的認可度提升，預期將推動銷售持續增長，為公司在競爭激烈的市場中穩固地位。在技術推廣方面，AI+SaaS業務的潛力與供應鏈優化同樣引人注目。報告指出，AI技術的應用不僅能提升服務效率，還將增強客戶體驗，進而吸引更多企業客戶。與此同時，供應鏈的優化使公司能夠降低成本並提高運營效率，從而更靈活地應對市場需求波動。這兩者的結合將進一步強化匯通達的市場競爭力，促進長期穩定的增長，並為未來的業務擴展奠定堅實基礎。

匯通達網絡(09878)於今年4月23日至9月22日期間的資金流狀況。（圖１）

匯通達網絡上個交易日以 14.80 港元收市，全日上升 0.25 港元或 1.71%。集團過去5年的平均Beta值為 0.1，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 26.65 港元，而最低位則曾見 10.24港元，以現價 14.80 港元計，匯通達網絡的股價較 50 天線高出 0.72%，不過，現價則較 200 天線低 0.59%。而以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 21.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 17.3 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為 0.93 倍，整體估值仍然屬於合理水平。匯通達網絡的機構投資者持股比率為5.7%，自今年4月23日至今年9月22日期間，股價錄得26.5%的升幅，該期間共錄得-5.08 億港元的資金流走，當中大戶佔其中的-3.88 億港元，而散戶則佔當中的-1.19 億港元。大戶對散戶資金流比率為 3.3 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.81%；而最低曾經跌至-22.67%，至於9月22日當日則為15.81%，雖然在期間內累計資金仍然屬於流出，但大戶坐貨比率升上15.8%，反映整體動力正在改善之中，有助股價進一步反彈。

匯通達網絡的股價自2025年4月從低點10.24港元啟動反彈後，持續上揚，至5月中旬觸及高點21.00港元，隨後走勢觸頂並在高位盤整近兩週。未能突破20港元的阻力位後，股價轉而回落，一度跌破50日均線支撐，至12.80港元低位。8月時，股價曾再次試探20港元阻力，但未能企穩，隨後回落至9月9日的12.22港元低點。幸好股價未進一步下跌，而且9天RSI自30以下超賣區反彈，顯示底部形態已成，並成功突破20日均線，目前仍受50天線阻力。MACD出現牛差走勢，暗示短期趨勢可能轉強。若股價能突破50日均線，反彈動能有望延續，或將重測20港元阻力。投資者可考慮在15.00港元入場，目標看向20港元，只要股價守住13.80港元支撐，可繼續持有以待進一步上升。

