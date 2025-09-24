紫金黃金(2259)估值低於國際同級金礦股　值得認購｜彭偉新

現在進行公開招股的紫金黃金國際 (2259) 是由紫金礦業（02899）分拆出來的海外黃金業務實體股份，分拆旨在將紫金礦業的國際黃金資產獨立上市，包括南美、中亞、大洋洲和非洲的黃金礦山，從而提升融資靈活性、降低海外運營風險，並更好地吸引國際投資者。而在完成分拆後，紫金礦業將持有紫金黃金國際約86.7%的股份，仍然會繼續是紫金黃金國際的最大控股股東。



紫金黃金國際主要從事黃金的勘探、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售。公司專注於全球併購優質黃金資源，並運用紫金礦業的技術優勢（如低品位難採礦勘探與運營管理），實現資源持續增儲與高效生產。由於集團的營運並不涉及中國境內黃金業務，而且全部資產為海外項目，因此，在地理分佈多元化下，能得以分散地緣風險。集團現時共持有8座黃金礦山的權益，主要是位於黃金資源富集區，包括塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、澳洲、圭亞那、哥倫比亞、蘇里南、加納及巴布亞新幾內亞。

而截至今年6月30日，總礦產資源量約11.762億噸，平均金品位每噸1.5克，黃金金屬資源量達1,768.4噸。若果以集團的平均金品位計算，與同級國際金礦股(由0.99克至2.0克)及行業平均值1.2克作為比較，集團均屬於高品位的級收。至於集團的總礦產資源量及黃金金屬資源量與國際同級金礦股作比較，則相對行業平均值分別12.00億噸及1.5億盎司計算，集團的整體資源量則較小。不過，由於其品位較高，適合於高效開採，加上今次集團的規模可以透過上市集團後，把資金投放在擴產至每年100噸的目標水平，因此，集團的整體增長潛力亦不容忽視。

紫金黃金於2024年的收入29.90億美元，全部來自海外黃金銷售，加上集團在2024年的黃金產量達到40.4噸，全球排行第11名，較母公司紫金礦業2024年收入423億美元中，只有約15%為銷售黃金帶來的收入，集團更受惠未來的黃金價格上升趨勢。尤其是集團已計算把全球黃金產量提升至100至110噸水平，若果如市場所預期，未來幾年全球黃金的產量增長仍然受制於開採牌照的批出，以及環保等因素所限制，相對央行增加買金數量、資金流向黃金ETF帶來的黃金需求之增長，仍然是維持供不應求的情況，因此，有投資銀行預期黃金價格將會升上每盎司5000美元水平，因此，投資在純金礦股如紫金黃金將會是買入實金的另一個最好選擇。

若果按照現時每股發售價71.59港元為基礎，集團的定價對應2025年預測市盈率為18.3倍，而至到2026年為12.2倍，至於企業價值對比EBITDA約8倍，若果比較同業包括Newmont、Barrick Gold及Agnico Eagle的整體估值來看，紫金黃金的估值屬於合理水平，尤其是現時的定價將較集團的儲量價值有大約20%的折讓水平，而則更較同行競爭者約有26%的折讓，因此，投資價值仍然很高。而集團的基石投資者包括GIC及BlackRock更合共認購49.9%的發行股份，反映市場對其信心。考慮到集團未來可以受惠產能上升，以及國際黃金價格的上升走勢，建議投資者可以按招股價進行認購，作為中、長線的投資。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

