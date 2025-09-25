比亞迪電子(0285)的技術與基本面　均顯示買入時機已到｜彭偉新

比亞迪電子主要業務包括消費電子、汽車電子及AI基礎設施，消費電子佔收入約55%，汽車電子佔約25%，智能產品和其他業務則佔比約20%。集團的亮點在於其在智能駕駛趨勢下的汽車電子業務增長，以及在AI伺服器和液冷產品的擴展。短期內，集團可以受惠於北美大客戶手機新產品周期及自動化生產提升利潤率，至於中期方面，隨著智能駕駛解決方案及高端車型滲透率提升，汽車業務的收入將持續增長；而長期發展則預期AI基礎設施業務的發展能為集團帶來新的增長動力，特別是預計2025年液冷產品將開始出貨，進一步開拓收入來源。



目前，比亞迪電子所處的行業正經歷一個快速變化的周期，主要受惠於新能源汽車和智能駕駛技術的普及。市場認為隨著消費者對環保和高性能車輛需求的增加，行業的前景明朗，不過，行業內競爭同時亦日益激烈，尤其是來自其他電動車製造商及科技公司不斷推陳出新，加大了產品創新和價格競爭，這使市場環境變得更加複雜。儘管如此，比亞迪電子憑藉其強大的技術研發和品牌影響力，仍有望在這一競爭激烈的市場中保持優勢。

而集團正處於一個重要的新產品周期，隨著智能駕駛技術的快速發展和高端車型需求的增長，市場對其創新產品的期待持續上升。在自動化生產和技術創新方面，比亞迪電子的持續投入為其未來增長提供了堅實的基礎。隨著自動化生產水平的提高，集團能有效降低生產成本和提升經營效率，這對於在激烈的市場競爭中保持優勢至關重要。市場預期，成都工廠的自動化率正在不斷提升，將顯著改善公司的毛利率。此外，比亞迪電子的主要客戶在AI和汽車電子領域的技術創新，使集團未來的產品在市場中更具競爭力，進一步多樣化了產品線。這些因素不僅有助於提升品牌價值，還將為集團未來的發展打下堅實的基礎。

比亞迪電子(00285)於今年4月25日至9月24日期間的資金流狀況。（圖１）

比亞迪電子上個交易日以 41.68 港元收市，全日上升 0.02 港元或 0.05%。集團過去5年的平均Beta值為 0.18，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 61.55 港元，而最低位則曾見 26.65港元，以現價 41.68 港元計，比亞迪電子的股價較 50 天線高出 8.48%，另外，現價亦較 200 天線高出 5.7%，技術走勢上未有過份偏高的情況。現時，市場現時共有10位分析師對比亞迪電子有進行調研，所給予的目標範圍為43 港元至 61.69 港元，而平均值為 51.25 港元，較現價 41.68 港元有 22.96% 的上行空間。而比亞迪電子在9月23日計算的機構投資者持股比率為14.05%，自今年4月25日至今年9月24日期間，股價錄得19.94%的升幅，該期間共錄得54.13 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的50.8 億港元，而散戶則佔當中的3.34 億港元(見圖1)。大戶對散戶資金流比率為 15.2 比 1，反映大戶投資者對股價的未來走勢有絕對的主導能力。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.49%；而最低曾經跌至-4.09%，至於9月24日當日則為1.31%，反映大戶投資者的坐貨率已回穩，有望作進一步的上升。

比亞迪電子自今年2月13日達到61.55港元的最高點以來，隨即出現回調，曾一度跌至4月份的支持位26.65港元後觸底反彈。股價逐漸回升，不僅突破了50天線的阻力，還成功回補了整體下跌幅度的38.2%反彈目標。預計股價仍具反彈潛力，下一個反彈目標位於47.80港元，對應61.8%的回升位。儘管近期股價在9月2日達到46.70港元後迅速回調，並在接下來的兩周內維持在40港元至44.00港元之間，似乎顯示出投資者仍在期待新的消息以促成突破。在上周出現資金流出後，本周又重新錄得資金流入，顯示股價在調整期間並未吸引資金流出，暗示未來仍有進一步改善的機會。投資者可在41.00港元水平考慮入場，目標看向47.80港元；如果股價跌破50天線的38.50港元，則建議及時止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。