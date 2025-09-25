內地長假將至　帶動農夫山泉銷量增長｜許繹彬

香港股市實施「打風不停市」政策在本周二（23日）滿一周年，在過去一年內香港已六次在極端天氣下如常進行港股買賣。而昨日（24日），本港再迎來歷史性時刻，堪比「山竹」及「天鴿」的超強颱風「樺加沙」襲港，掛上今年第二個10號風球。港股在「打風不停市」制度下如常開市，首次在10號風球下繼續交易，締造歷史。連同此次，香港已第七次實施「打風不停市」政策，先後經歷黑雨、8號風球及10號風球等極端天氣考驗，交易及主要資金、股票交收運作均順暢，與平日無異。這充分證明香港股市已能媲美全球各地市場，在任何天氣下均可正常運作，進一步力證香港有能力與全球頂尖股市一較高下。



打風不停市鞏港金融中心地位

此舉亦令過去數年質疑香港國際金融中心地位、貶稱其為「金融中心遺址」的言論大失所望。在港股脫胎換骨、越戰越勇之際，建議港府乘勝追擊，推出更多與世界交易所看齊的措施，甚至超前其他國家的創新政策，鞏固「國際金融中心」金漆招牌，吸引全球投資者放心投資。

談及金融市場，美國聯儲局上周三（17日）終於在萬眾期待下宣布減息0.25厘，預期今年內再減0.5厘。受此消息刺激，港股高開至27058點的近年高位。然而，港股走勢卻「故態復萌」，高開低走，減息公布後更出現四連跌的困局。內地市場在創新高後走勢放緩，令依賴內地股市的港股陷入膠著。現階段，市場寄望內地於10月1日國慶假期前後推出新一輪振興經濟方案，刺激港股突破27000點水平；否則，市場或持續拉鋸，甚至出現適度調整。投資者宜密切留意成交量變化。

2025年4月6日，比亞迪（BYD）在歐洲比利時的電動車展示中心。（Getty）

巴郡沽清比亞迪

本周另一焦點話題，非汽車股神話比亞迪（1211）莫屬，其股價再次跌落神壇。事件源於股神巴菲特的投資旗艦巴郡將持有17年的電動車龍頭比亞迪全數清倉。初步估算，巴菲特持股17年至少賺取約500億元利潤。清倉消息一出，比亞迪股價遭遇重創，三天累計下跌近10%，股價逼近100元，市值蒸發逾4,000億元。

巴菲特此舉令高追的散戶損失慘重，復甦之日遙遙無期。有分析認為，巴菲特結束對比亞迪長達17年的投資，或因中美貿易及關稅衝突加劇，擔憂美方進一步制裁具影響力的中企，甚至將比亞迪淪為中美貿易戰的談判籌碼，因而選擇止賺離場。此舉並非無跡可尋，巴菲特早年因擔憂台海地緣政治風險，果斷沽清台積電（TSM）持股，雖錯過更大收益，但其「不怕一萬，只怕萬一」的投資哲學顯而易見。比亞迪可謂屋漏偏逢連夜雨，除被巴菲特清倉外，內地汽車行業持續掀起減價戰，引發內捲風暴，連帶中介代理面臨破產結業。儘管中央多次提出反內捲措施，短期內恐難助比亞迪股價起死回生。受比亞迪事件影響，其他汽車股亦顯著受壓，前景未明。

港股即將迎來期指結算，此次不僅是月結，更是季度結算。在缺乏利好消息支持下，港股或欠缺上升動力，偶爾急升可能是夾淡倉反應。幸好成交量未見萎縮，市場可視為大漲小回。建議投資者以25950點（20天線）為防守線，上望則需突破26800點。個別股份方面，隨著十一國慶長假臨近，內地旅遊人流預計絡繹不絕，旅遊相關消費需求上升，飲用水龍頭農夫山泉（09633）有望受惠，業績可期，值得投資者留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。