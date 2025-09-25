小米電動車2027年進軍歐洲市場　另至2030年小米門店之家達萬家

小米 （1810） 周三（24日）舉行國際發布會，會上宣布2027年將會在歐洲市場銷售電動車。



小米集團副總裁、首席營銷官（CMO）許斐表示，考慮在歐洲設汽車展示室。雖未透露首款進軍當地的車款，但指未必會為出海全新設計車款，而未來將考慮在當地設廠。

圖為5月底，小米YU7首次亮相粵港澳大灣區車展，吸引大量觀眾到場體驗。（視覺中國）

小米目前已推出Xiaomi SU7、高階版的SU7 Ultra和SUV車款Xiaomi YU7。許斐表示，小米SU7在首15個月已累計交付30萬輛汽車，而小米YU7就在開售3分鐘鎖單20萬輛。

在會上介紹，許斐亦指出，小米計劃2030年在全球開設1萬家自營的小米之家。即日起，小米將向海外增加銷售智能物聯網家電，連同現已銷售的小米手機、2027年銷售的小米電動車，將旗下「Human x Car x Home」智能生態能面向全球客戶。