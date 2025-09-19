小米新款吊燈　全光譜護眼雙發光設計　支援澎湃互聯與智能調控

小米推出新款米家餐廳吊燈，已在小米有品平台上線。產品主打簡約設計與多功能使用場景，尤其適合餐桌與學習區域共用的空間，支持澎湃互聯技術，眾籌期間售價為649元（人民幣，下同）。



該吊燈屬於小米「全光譜照明」系列，搭載青山護眼解決方案，配備定製全光譜燈珠，可模擬自然光光譜，顯色指數高達Ra97，有效還原物體真實色彩。產品通過無可視頻閃認證，減少長時間照明帶來的視覺疲勞。照明範圍適配1.1至1.4米的長方形餐桌，桌面平均照度不低於300lx，中心區域照度均勻度控制在3以內，確保光線分佈均衡。

燈光結構採用上下雙發光設計，上發光柔和照亮天花板，實現環境光補充；下發光部分則配置擴散板與稜鏡板，使主照明光線更加均勻柔和，避免眩光。整燈最高光通量達2700流明，滿足日常用餐、閲讀等多種照明需求。

外觀方面，吊燈採用一字型鋁合金燈體，線條簡潔，質感細膩，易於融入現代家居裝修風格。產品內置多種預設模式，包括用餐模式、閲讀模式和明亮模式，用戶可根據不同場景一鍵切換。同時支持小米澎湃互聯，可通過小愛同學語音指令，或使用手機、平板等智能設備遠程調控，實現多端聯動。

目前該款吊燈已在小米有品平台開啟預售，建議零售價799元，眾籌期間優惠價為649元，即將正式發售。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】