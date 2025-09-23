小米汽車SU7聯手蘋果？與Apple Music深度整合 實現賬號永久同步
撰文：快科技
日前，小米CEO雷軍微博轉發小米汽車文章，並表示小米汽車高度關注蘋果生態的支援，無論是iPhone控車體驗，還是更具原生感的Carplay體驗。
小米汽車在文章提到，當發現SU7車主中有超過50%使用蘋果手機時，我們更加明確了一點，蘋果用戶的用車體驗也需要着重關注。
小米汽車注意到，蘋果用戶上車聽歌面臨兩大核心痛點：
一是每次啟動車輛都可能需要重新登錄Apple Music賬號，繁瑣且打斷體驗；
二是通過藍牙或普通Apple CarPlay連接時，音質存在明顯損耗，無法享受真正的無損品質。
為此，小米汽車與蘋果進行深度合作，有了蘋果授權的加持，通過APP的深度適配，實現了系統級整合。
用戶只需首次登錄授權，即可實現賬號永久同步，上下車自動續播，真正做到「上車即聽，下車即走」。
此外，小米YU7還適配了經蘋果授權的Apple Music安卓（Android）版，蘋果用戶可在YU7上享受無損音質帶來的Apple Music音樂體驗。
蘋果授權的安卓版Apple Music已通過OTA HyperOS 1.10.0陸續向小米SU7及Ultra全系車型推送。
