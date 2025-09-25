大和引小米管理層﹕3年內收入達7000億人民幣　股價揚4.5%

大和發表報告指出在周三（24日）與小米（1810）管理層舉行非交易路演。該行引述小米管理層，指出第一階段電動車工廠技術升級提升產能，已推動周付運量由7月至8月初的7,000輛至8,000輛，提升至8月下旬以來的1,0000輛至12,000輛。第二階段工廠設計產能與第一階段相若，現正等待最終政府批准。



管理層認為小米電動車並未面臨產能過剩或內捲壓力，現階段以搶佔市場份額為優先目標，並無計劃於未來5年至10年進入15萬元價格帶，而是集中於中高端市場。管理層又表示，2025年電動車交付目標維持35萬輛不變，整體業務目標進度良好，不受補貼政策變動顯著影響。

小米17 Pro Max - 創新背屏旗艦

大和引述小米管理層指，公司營收目標在三年內達成7,000億元，計劃未來3年實現以下目標：智能手機年出貨量增加1,000萬部至2億部，從而帶動手機業務營收達2,500億元人民幣；物聯網（IoT）營收翻倍至2,000億元人民幣；未來三年電動車年交付量達100萬輛，營收貢獻2,500億元。

小米 SU7 （Xiaomi ）

大和重申小米「買入」評級及12個月目標價76元，基於2025年至2026年市盈率36倍。

小米收市報59.45元，升4.5%，成交額為193億元。