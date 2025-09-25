美股｜道指收市跌173點　Tesla跌4.38%　Intel飆8.81%

美國新領失業救濟人數少於預期，加上美國第二季經濟增長速度快於預期，增加聯儲局減息前景的不確定性。美股周四（9月25日）下跌， 道指最多曾跌336點，至收市仍跌173點；納指日內最多曾跌1.38%，至收市與標指同挫0.50%。其中，有報道指陷入困境的英特爾（Intel）正積極尋求蘋果公司（Apple）投資，消息刺激該公司股價漲8.81%。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月26日

【04:30】Apple升1.8%

道指收市報45,947.32點，跌173.96點或0.38%；納指收報22,384.70點，跌113.16點或0.50%；標普500指數收報6,604.72點，跌33.25點或0.50%。

重磅科技股中，Tesla跌4.38%、Amazon跌0.94%；蘋果則漲1.81%、Nvidia升0.41%。

【04:26】中概股指數收漲0.42%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.42%。其中，阿里巴巴ADR繼前一天飆逾8%後，周四跌0.56%。

【04:25】美元指數及現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.55，升0.7%。其中，美元兌日圓最新報149.77，升0.59%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,751.50美元，升15.36美元或0.41%。

【03:53】恒指夜期收報26,372點 低水113點

恒指夜市期指收報26,372點，跌163點，較恒指收市26,484點，低水113點，成交22,016張。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

本港時間9月25日

【22:53】美國新領救濟人數少於預期

道指最新報46,070點，跌51點或0.11%；納指最新報22,390點，跌107點或0.48%；標普500指數現報6,610點，跌27點或0.42%。

數據方面，美國新領失業救濟人數按周減少1.4萬人，跌至21.8萬人，低於市場預期的23.5萬人；持續申領人數也按周減少2,000人，減至192.6萬人，也低於市場預期的193.5萬人。

【22:50】油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶64.21美元，跌0.78美元或1.20%；倫敦布蘭特期油每桶報68.60美元，跌0.71美元或1.02%。