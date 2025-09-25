美股｜道指早段曾跌逾200點 納指挫逾1%
撰文：蕭通
出版：更新：
美股周四（9月25日）早段下跌， 道指早段曾跌236點，納指曾挫逾1%，目前跌幅收窄。
本港時間9月25日
【22:53】美國新領救濟人數少於預期
道指最新報46,070點，跌51點或0.11%；納指最新報22,390點，跌107點或0.48%；標普500指數現報6,610點，跌27點或0.42%。
數據方面，美國新領失業救濟人數按周減少1.4萬人，跌至21.8萬人，低於市場預期的23.5萬人；持續申領人數也按周減少2,000人，減至192.6萬人，也低於市場預期的193.5萬人。
【22:50】油價跌逾1%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶64.21美元，跌0.78美元或1.20%；倫敦布蘭特期油每桶報68.60美元，跌0.71美元或1.02%。
美股｜道指收市跌171點 中概股指數升2.83% 阿里巴巴漲8.2%專訪｜滙豐環球料美國減息周期明年首季完結 繼續看好美股及黃金鮑威爾重申未來沒有無風險的政策路徑 稱股票估值「相當高」美股｜道指收市跌88點 納指挫0.95% 百度瀉8%美股｜道指高收66點 3大指數同創新高 蘋果及Nvidia約飆4%