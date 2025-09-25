美股｜道指早段曾跌逾200點　納指挫逾1%

美股周四（9月25日）早段下跌， 道指早段曾跌236點，納指曾挫逾1%，目前跌幅收窄。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月25日

【22:53】美國新領救濟人數少於預期

道指最新報46,070點，跌51點或0.11%；納指最新報22,390點，跌107點或0.48%；標普500指數現報6,610點，跌27點或0.42%。

數據方面，美國新領失業救濟人數按周減少1.4萬人，跌至21.8萬人，低於市場預期的23.5萬人；持續申領人數也按周減少2,000人，減至192.6萬人，也低於市場預期的193.5萬人。

【22:50】油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶64.21美元，跌0.78美元或1.20%；倫敦布蘭特期油每桶報68.60美元，跌0.71美元或1.02%。