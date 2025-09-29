微博 (9898) 穩住94.50港元的關鍵時刻　可以上望117港元｜彭偉新

微博 (9898) 的主要業務是社交媒體平台，提供用戶發表、分享及互動的空間，並通過廣告及增值服務（VAS）實現盈利。根據報告，2025年第二季度的廣告及營銷收入佔總收入的約86%，為3.83億美元，增長2%；增值服務收入則佔約14%，為0.61億美元，下降2%。集團的亮點在於其強大的用戶基礎和持續的AI技術整合，特別是AI驅動的推薦系統和智能搜索，其月活躍用戶已超過5000萬，且日活躍用戶增長顯著。短期內，微博將受惠於電商平台的廣告支出及新產品的推廣；中期來看，隨著宏觀經濟復甦，廣告預算將穩定增長；長期而言，AI技術的進一步應用將提升用戶粘性及廣告效率，帶動增長。總體而言，微博的主要亮點在於其廣泛的市場影響力及不斷優化的用戶體驗，未來有望持續增強其商業化潛力。

微上個交易日以 97.2 港元收市，全日下跌 1.8 港元，跌幅為 1.82%。集團過去5年的平均Beta值為 0.1，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 101.3 港元，而最低位則曾見 58.2港元，以現價 97.2 港元計，微博－ＳＷ的股價較 50 天線高出 11.07%，另外，現價亦較 200 天線高出 24.27%。未有明顯高於50天線水平，因此，股價出現明顯回調的機會不大。集團的利潤率為21.1%，而過去12個月的營運毛利率則為32.73%，另外，過去12個月的資產回報率為4.72%，而過去12個月的股本回報率為10.73%。集團季度盈利同比增長為12.3%，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.8 倍，較追蹤市盈率稍低。而市賬率則為 0.87 倍

微博過去一年的派息比率為 64.7%，2023年財年的派息比率更達到114.8%，而集團今個財年仍未有派發股息，不過，預期集團今年全年每股可派發 6.36 港元，相等於 6.43 厘的預測股息率，市場現時共有9位分析師對微博－ＳＷ有進行調研，所給予的目標範圍為71 港元至 102 港元，而平均值為 87 港元，另外，若果以10個財務模型計算其合理價值，公允值相等於135港元。

微博的股價在去年10月曾因市場對中央推出組合權的憧憬而一度上升至95.50港元的高位，但未能穩住在93.00港元的阻力位，隨後股價走勢反覆回落，甚至一度跌破100天線，最低見65.44港元後又再反彈。然而，股價仍未能突破93.00港元的阻力，最低曾回落至58.20港元後再次回升。股價成功收復整個跌浪的61.8%後，更有效突破之前的阻力，曾經一度上升至101.30港元後出現回調。最終，股價在94.50港元穩定後又再次反彈，預計可望回穩，並以整個前跌浪的總跌幅1.618倍作為未來的上升目標。投資者可以在95港元水平買入，上望前回調浪總跌幅的1.618倍作為目標，上望117港元，若失守88.00港元則要先行沽出止蝕。

圖1：微博－ＳＷ(09898)於今年4月28日至9月26日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。