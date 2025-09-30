港投公司累投130家公司　其中10家擬在港上市

財政司司長陳茂波在「2025國際生物計算創新峰會」表示，港投公司累計投資逾130家公司，當中大部分聚焦人工智能及生物科技，約兩成資金投入到生物科技項目中。



他認為，香港可為不同發展階段的公司提供全方位的融資選擇，又表示自2018年上市機制改革以來，超過75家生物科技企業在香港掛牌，合共籌集逾300億美元。

首8個月港股IPO集資170億美元

他亦透露今年以來股市向好，首8個月新股融資超過170億美元，而生物科技公司佔兩成。他又補充，指出除了公開市場，本港有超過650家私募股權投資及創投公司，管理逾2,300億美元資金，私募資本生態趨蓬勃。

香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊（香港投資管理有限公司網頁圖片）

至於港投公司行政總裁陳家齊則指出，港投公司每投資1元，可帶動5元長期市場資本參與。逾130家被投資公司當中，兩家已經在香港成功上市，超過10家有意或已提交上市申請，5家在上市前已成為獨角獸公司。