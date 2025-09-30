達勢股份 (1405) 在穩健增長與市場擴張的前景分析｜彭偉新

達勢股份是中國內地、香港及澳門的獨家多米諾披薩特許經營商，專注於披薩及相關餐飲服務。2025年上半年，該公司營收達25.9億元人民幣，主要來自一線市場及新開拓的非一線市場，非一線城市的收入貢獻已提升至58.2%。集團亮點包括強大的品牌效應及迅速擴張的門店數量，2025年計劃新增300家門店。中短期內，集團將受惠於持續的門店擴張和逐步開展的送餐服務，而長期來說，則預期隨著市場的成熟及顧客需求的增長而實現盈利提升。隨著品牌勢能的增強及市場佔有率的擴大，2025年上半年，達勢股份的經調淨利潤為0.91億元，同比增長79.6%，經調淨利率達3.5%。預計2025-2027年，公司營收將分別為53.85億元、65.56億元和80.82億元，年增長率為25%、22%和23%。經調淨利潤預計將增至1.93億元、2.83億元和3.90億元，顯示強勁的盈利增長潛力。

達勢股份(1405.HK)的機構投資者持股比率為25.81%，自今年4月29日至今年9月29日期間，股價錄得8.74%的跌幅，該期間共錄得1.41 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的-0.14 億港元，而散戶則佔當中的1.54 億港元(見圖1)。大戶對散戶資金流比率為 -0.1 比 1，反映大戶投資者在過去一段期間先行在市場上減磅。不過，若果以中央結算系統內首十大券商持有達勢股份佔總發行量比率計，已由9月9日時低位94.96%，進一步上升至9月26日的96.35%(見圖2)，反映股份仍然較為集中在大戶手中，相信可以有助日後股價回升期間，整體阻力會較小。

達勢股份於上個交易日以 86.7 港元收市，全日上升 2.25 港元或 2.66%。集團過去5年的平均Beta值為 -0.03，系統性風險遠低於大市。52周最高位曾見 125.2 港元，而最低位則曾見 62.15港元，以現價 86.7 港元計，達勢股份的股價較 50 天線只高出 0.46%，不過，現價則較 200 天線低 4.29%，反映股價未有出現技術上偏高的情況。市場現時共有5位分析師對達勢股份有進行調研，所給予的目標範圍為100 港元至 124.96 港元，而平均值為 112.31 港元，較現價 86.7 港元有 29.54% 的上升空間。

達勢股份之股價於去年9月至11月期間兩次跌至62.00港元水平後，終於出現見底並形成了持續反彈的走勢，股價不單成功升跛20天線及50天線的阻力外，更形成了一浪高於一浪的走勢，最高曾升上今年3月28日高位見125.20港元，不過，其後即時作出回調，更向下跌穿支持位125.20港元後，逐步形成下跌走勢，雖然股價曾一度作出反彈，曾重返107.30港元，但9天RSI未能維持在70以上水平後，更再度跌穿50天線，並曾三度跌至81.50港元水平，而隨著股價反彈，剛好跌至整個前反彈浪總升幅的61.8%回調目標。而9天RSI更已形成了一底高於一底的背馳走勢後，股價有望出現見底走勢。只要股價能維持升破50天線阻力，股價便能確認向上突破外，並進一步反彈下，可以反彈至由前頂開始計算的38.2%回調目標95.50港元。投資者可以等股價返回86.50港元買入，上望95.50港元，至於股價一旦失守81.00港元則要先行沽出止蝕。

圖1：達勢股份(01405)於今年4月29日至9月29日期間的資金流狀況

圖2：達勢股份 (1405)自今年7月21日至9月26日期間中央結算倉位變化

圖3：達勢股份 (1405) 的日線圖走勢

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。