北水暫停　成交續暢旺　港交所漁人得利｜許繹彬

不知不覺，2025年第三季已在本周結束。氣勢如虹的港股在第三季最後一個交易月（即9月），在人工智能（AI）、晶片等科技股及生物科技板塊的帶領下，呈現持續上升的態勢，全月累升1,777點，為今年2月以來最大單月升幅。隨著9月結束，港股已連升三季，並連續五個月上升，創下2021年2月以來最長升浪，截至9月30日，恒生指數年內累升2,783點（11.6%），國企指數累升877點（10.1%）。科技股是帶動港股升勢的主因，恒生科技指數表現尤為強勁，年內累升1,162點（21.9%）。



A股長假期前高收

單計9月，國企指數升607點（6.7%），科技指數升791點（13.9%），升幅百分比再次冠絕全球主要金融市場。成交量持續高企且無減退跡象，主要由南下北水推動。統計顯示，第三季北水淨流入達4,363億元人民幣，較第二季激增49%。與此同時，內地股市表現同樣亮麗。適逢十一黃金周及中秋長假期（共8天），9月29日（假期前夕）內地股市表現強勁，滬綜指及深成指均高收，其中深成指收報13479點，創2022年1月以來新高。在內地股市復甦帶動下，港股勢如破竹。外資投行預期，在美國聯儲局年內或再減息兩次下，第四季資本市場（尤其港股）將更為有利，因此上調恒生指數年底目標至26800點，2026年中目標至27500點。第四季港股能否延續升勢，投資者不妨拭目以待。

在10月8日前，因內地十一黃金周及中秋長假期導致北水暫停流入，外間預期港股成交額將受考驗。9月29日（即北水最後交易日），北水淨流出16.53億元。市場人士預計，在成交「縮水」下，恒生指數或呈窄幅上落，甚至整固。然而，9月30日（北水暫停首日），港股成交未見顯著回落，總額仍近3,200億元，恒生指數更升穿26800點。

港交所突破逾1年高位

筆者認為，北水無疑是港股成交的主要動力，但今年港股的氣勢及高漲的成交已吸引全球基金注意，外資力量不容忽視，9月30日成交額穩定即為明證。因此，筆者認為「儘管不看好，也不應看淡」。若對港股現水平有所保留，建議投資者「炒股不炒市」。而在港股氣勢及大成交持續下，香港交易所（0388）最受惠，可謂漁人得利。其股價突破52周高位460元，甚至逼近500元並非無可能，投資者宜密切留意。

