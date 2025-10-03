比亞迪電子黃金交叉確認見底　分析師看好26%上升空間│彭偉新

比亞迪電子（0285）主要業務包括汽車電子、消費電子以及人工智慧基礎設施，預計2025年財年整體汽車電子將佔總收入的25%。公司在智能駕駛趨勢下，透過擴展產品線如智能駕駛輔助系統和電動車內部電子設備，提升每輛車的整體性價比外，亦提高了品牌汽車的整體競爭力。比亞迪電子的主要亮點在於其穩健的客戶基礎和先進的技術能力，這些都支持了其持續的收入增長和毛利率擴張，在短期間，受益於新手機產品周期及金屬中框擴展，收入預計在2025年的下半年將可以增長35%。中期來看，隨著自動化生產提升毛利率，消費電子部門亦有望穩定增長。至於長期發展來說，集團可望從AI數據中心業務中獲益，尤其是液冷產品和光模組。

比亞迪電子在上個交易日以 44.08 港元收市，全日上升 2.74 港元或 6.63%。集團過去5年的平均Beta值為 0.23，系統性風險低於大市。至於52周最高位曾見 61.55 港元，而最低位則曾見 26.65港元，以現價 44.08 港元計算，現價較 50 天線高出 13.4%，另外，現價亦較 200 天線高出 11.79%，反映短期股價仍然跑贏其中、長線股價走勢，由於現價仍未超過其50天線及200天線太遠，暫時未會觸發股價作出明顯的回調。

市場對比亞迪電子的前景不確定性仍然存在，但在19位分析師對集團未來的營運作出預測下，預期比亞迪電子的目標價範圍由43港元至62港元之間，而中位數為51.34港元，因此，若果以昨日收市價44.08港元計算，較目標價仍然有19.7%的上升空間，較同業(7.2%)及整個板塊(15.9%)的上升空間為高。而且，以14個財務模型作為計算其公允值，合理價格應該為55.70港元，現價仍然有26.3%的上升空間。因此，在估值上比亞迪電子的估值仍然屬於偏低水平。

比亞迪電子於9月20日止的機構投資者持股比率為14.02%，股價自今年5月6日至今年10月2日期間，累計錄得32.77%的升幅，該期間共錄得56.6 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的52.68 億港元，而散戶則佔當中的3.92 億港元(見圖1)。大戶對散戶資金流比率為 13.4 比 1，反映出股份仍然以大戶為主導，而且在同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.49%後，曾最低曾經跌至 -4.09%，反映該段時間資金流入的動力未太大，不過，隨著資金重新流入，帶動大戶坐貨比率回升，而且10月2日當日更重返7.56%，反映整體大戶的資金動力正在回復之中。

股價走勢方面，比亞迪電子股價於去年11月曾跌至27.90港元後，便開始由低位作出反彈，不單止成功重返50天線之上，更再度形成了一浪高於一浪，曾於今年2月升上最高位見61.55港元，不過，當股價無法維持升勢，更一直跌返50天線，股價在3月中失守50天線後，股價急跌更跌至4月低位見26.65港元，雖然股價未能即時見底，不過，股價已開始形成了一浪高於一浪走勢，股價於7月終再度重返50天線外，更帶動20天線向上升破50天線的阻力，形成了黃金交叉，確認股價於4月時26.65港元見底。投資者可以在43.50港元水平買入，並以市場目標價51.00港元作為目標，現價仍然有16%的上升空間。只要股價能企穩在20天線以上水平可以繼續持有。

圖1：比亞迪電子(00285)於今年5月6日至10月2日期間的資金流狀況

圖2：比亞迪電子 (0285) 股價走勢日線圖

資深證券分析師

本人為證監會持牌人士並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。