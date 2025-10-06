海峽石油化工前高管管理失當　苦了小股東│彭偉新

美股上周持續創新高，三大指數皆錄得即市新高；但同一時間，美國聯邦政府自10月1日凌晨起陷入停擺，至今兩黨仍未就臨時撥款達成共識，突顯「合則興、分則衰」的現實。從國家治理到企業經營，人事協調與制度健全同樣關鍵，一旦管理層失當，企業及投資者利益皆難倖免。

海峽石油化工（0852）作為一家以石油及化工產品貿易與生產為主的公司，過去五個財年中有三年錄得盈利，經營基礎可謂穩健。然而，自2024年10月左右管理層出現「羅生門」事件掀起連鎖爭議，公司至今仍然停牌，企業形象與市場信心受損。今年1月27日，公司宣佈1月25日舉行的股東特別大會中通過罷免姚國梁及譚笑等人的董事職務，現任管理層隨後上任，並著手推動治理改革。根據9月30日公布的獨立法證調查報告顯示，姚國梁對於現任管理層的指控未能成立，且發現其在位時行爲有不當之嫌。

事件背景與調查結果

法證報告顯示，調查範圍涵蓋姚國梁在任及離任後的7項爭議事件。首先，1)在涉嫌挪用資產一案中，調查確認部分管理層（包括現任董事及財務主管）在開支申報程序不完善，但未發現刻意挪用資產或雙重申索。報告亦提到，相關問題多因疫情期間人員缺席所致，監控因此鬆散，並建議加強內部控制、明確批核權限及防範利益衝突。2)針對姚國梁所稱被偽造簽名的指控，調查指出其多年未提出異議，且曾允許他人代簽，因此指控可信度成疑。由此，姚國梁缺乏依據的指控反令他人名譽受損，揭示其決策監察與治理機制的缺位。此外，3)淄博匯能及海南匯能曾一度未交財報，主因是交接過程中出現溝通失誤，交接最終已於2024年10月底完成。4)姚國梁在位時曾嘗試安排福建附屬公司投資五千萬元人民幣於涉及中醫藥相關業務的基金。該基金與前董事會主席鄧珩有關聯，商業理由存疑且監管不到位，甚至有或故意隱瞞基金的真實重點及法律盡職調查報告中識別出之風險，或對基金的投資目標存在誤解的情況發生，最終因涉及法律訴訟才未能完成相關投資；5) 姚國梁在股東糾紛期間轉移的八百萬美元亦因涉及法律訴訟才得以保障。

其餘事件中， 6)股東特別大會召開後隨即發生公司資產與文件失竊案，儘管未能發現可直接將嫌疑人與集團資產失竊案確立關聯的證據，但從法證調查員發現的證據顯示，公司兩名前員工於2025年1月21日至24日期間（即股東特別大會召開前數日），刪除逾百個包含公司及其附屬公司網域名稱之企業電郵賬戶。7) Santron清盤人索償八千三百萬美元則被確認無事實及法律依據，亦未在法定期限屆滿後提起清盤呈請。

問題根源：治理與管理短板

進一步分析，問題核心並非單一錯誤，而是制度與管理文化的整體斷層。時任行政總裁姚國梁與聯席行政總裁譚笑責無旁貸，是否有未秉持誠信及未盡勤勉之責？導致監督與紀律體制欠佳，最終釀成上市危機。尤其當根據公司2024年10月2日的公告，姚國梁其實已於2020年2月28日因内幕交易被法國的金融市場監管機構Autorité des marchés financiers (AMF)判處罰款，仍繼續擔任行政總裁直至今年年初，在任期間掀起連鎖風波，削弱公司公信力。

小股東的困境

最受拖累的當屬小股東。自2024年底起，公司停牌至今，仍未達港交所復牌要求。投資者被困於無流動性股票之中，錯失港股約35%的市場升幅，更承受估值損耗與信心流失。雖然停牌旨在保障調查公正，但客觀上也令散戶財務壓力倍增。

影響與未來展望

綜觀全局，海峽石化前管理層的失當為整個行業敲響了警鐘。危機固然帶來陣痛，亦為治理改革提供契機。現任管理層已啟動制度重整，涵蓋內控加強、授權框架設立及審批透明度提升。若能持續落實並加強與投資者的交流，企業有望重拾市場信任，並將此次風波化為推動治理升級的轉捩點，使公司最終重回資本市場，為中小股東還以信任與公允的投資環境。

