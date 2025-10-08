百度集團(9888)在AI和雲計算領域領先地位　股價望160元｜彭偉新

百度集團的主要業務包括在線廣告、雲計算、AI技術及自駕車服務。集團旗下擁有iQIYI等多個子公司，提供視頻娛樂服務，而廣告業務佔集團收入的約55%，雲計算及AI業務持續增長，預計在FY25財年達到1,307億元的收入，AI雲業務將增長32%。而集團的亮點在於其自研的昆侖芯及Apollo Go自駕車服務，後者在國內外市場的擴張潛力大，另外，更在中東和歐洲多國試行。百度集團的核心亮點在於其在AI和雲計算領域的領先地位，以及不斷優化的技術架構，集團在短期內，廣告業務仍面臨挑戰，但AI搜索的穩定增長及雲業務的轉型將帶來回升；至於中期方面，將受益於AI技術的廣泛應用，另外長期則依賴於自駕車業務的商業化及國內外市場的拓展。



集團季度盈利同比增長為33.4%，利潤率為20.97%，而過去12個月的營運毛利率則為10.02%，另外，過去12個月的資產回報率為2.56%，而過去12個月的股本回報率為9.75%。雖然行業競爭仍然激烈，預期集團的毛利率及淨利率均會出現回落，不過，百度在人工智能技術方面的深厚積累和不斷創新，使其在行業中保持了領先地位。隨著AI搜索技術的推廣，百度能提供更精準的搜索結果，從而提高用戶體驗和滿意度。這不僅吸引了新用戶的加入，還提升了現有用戶的黏性，進一步增強了公司的市場競爭力。而在雲計算業務方面，隨著企業數字化轉型的加速，百度的雲服務顯示出強勁的增長潛力。預計未來幾年內，雲業務將成為主要的收入來源，增長率可達32%。這一業務的增長不僅能夠滿足市場需求，還能帶來穩定的收入流，提升整體盈利能力，進一步支撐公司的長期發展。

另外，集團的市場擴展策略顯示出其對未來增長的清晰規劃。特別是在自動駕駛和AI技術的應用方面，百度積極探索國際市場，這將有助於其在全球範圍內提升影響力。Robotaxi業務的國際擴張計劃，預計將顯著增加公司收入的多元化，並為長期增長提供新的動力。此外，百度的現金流保持穩定，即使在經濟挑戰的環境中，經營現金流仍能支持其業務發展計劃。穩定的現金流能提高公司的靈活性，讓其在市場變化中應對自如，這對於投資者來說是個重要的正面信號，顯示出百度具備了持續增長的潛力。

百度集團於2025年10月6日以 139.2 港元收市，全日上升 1 港元或 0.72%。集團過去5年的平均Beta值為 0.41，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 141.4 港元，而最低位則曾見 73.25港元，以現價 139.2 港元計，百度集團的股價較 50 天線高出 36.68%，另外，現價亦較 200 天線高出 54.89%，短期股價走勢已累積了相對較大的上升幅度，因此，短期可能會出現回調。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 13 倍，市場給予集團的預測市盈率為 15.3 倍，較追蹤市盈率為高，不過，市賬率仍然只有 1.26 倍，現價的估值不屬於過高水平。

百度集團－ＳＷ(09888)於今年5月7日至10月6日期間的資金流狀況。（圖１）

百度集團於10月3日的機構投資者持股比率為25.17%，自今年5月7日至今年10月6日期間，股價錄得59.27%的升幅，同一期間共錄得174.95 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的136.19 億港元，而散戶則佔當中的38.82 億港元 (見圖1)，大戶對散戶資金流比率為 3.5 比 1，至於期內大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.85%後，一度作出回調，最低更曾經跌至1.03%，不過，其後已逐步由低位反彈，至10月6日當日更已升返13.39%，反映出大戶投資者的坐貨動力全面向好，並有望進一步推動股價向上。

百度集團的股價在2023年達到160港元的高點後，隨即出現回落，最低曾多次跌至74.30港元，但隨後穩定下來。今年4月，股價一度跌至73.25港元後正式觸底回升，隨著市場逐步反彈，股價不僅成功突破所有移動平均線的阻力，還回升至自2023年高位以來的跌幅61.8%反彈目標。此外，近日9天相對強弱指數（RSI）穩定在70以上，顯示股價有進一步上漲的潛力。投資者可考慮在140港元附近進場，目標可望回升至160港元，若股價能穩定在131港元以上，則毋須止蝕。

