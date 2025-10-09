聯儲局議息紀錄：多數官員支持今年進一步減息

美國聯儲局10月8日發布上月的議息會議紀錄，顯示與會官員對利率未來走向的分歧愈來愈大，但多數人認為，今年有必要進一步減息。紀錄顯示，與會官員正在努力應對相互矛盾的經濟信號，在頑固的通脹和疲軟的勞動力市場上面對兩難。



圖為2025年9月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳，屏幕上播放著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後的新聞發布會。（Reuters）

會議紀要顯示，大多數官員認為，在今年剩餘時間裡進一步放鬆政策，可能是合適的。但一些政策制定者指出，從若干指標來看，有必要採取謹慎的態度。根據9月份的會議，與會者中有10人認為，預計今年還會再減息兩次，各減息0.25厘；9人認為應該會減息一次或更少。

在9月的議息會議，聯邦公開市場委員會（FOMC）通過將基準利率下調0.25厘，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）新任命的聯儲局理事米蘭（Stephen Miran）投反對票，認為9月應該減息0.5厘。