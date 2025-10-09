嘉利國際(1050)變身為英偉達 (NVDA) AI伺服器機殼供應商｜彭偉新

集團概況與業務優勢

嘉利國際（1050）是全球領先的伺服器機殼及組件供應商，長期與惠普（HP）、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）等科技巨頭合作，展現穩定的業務表現。其核心業務包括塑膠及五金零部件製造，專注為科技和電子行業提供一站式解決方案，涵蓋設計、模具開發、自動化生產、組裝及物流等環節。公司強調成本控制與高效交付，產品主要為定制化伺服器機殼及相關組件。2025年9月26日，嘉利國際宣佈成為英偉達（NVIDIA）的合格供應商，未來有望為英偉達提供DGX及MGX相關伺服器機殼產品。這一進展標誌著公司從傳統伺服器市場向高增長AI領域的轉型，並有望通過英偉達的合作開拓更多AI相關訂單。

AI伺服器市場機遇

隨著人工智慧（AI）應用場景的快速擴展，從教育、消費品推廣到軍事與太空探索，對AI伺服器需求持續攀升。根據TrendForce報告，2025年全球AI伺服器出貨量預計將超過170萬台，同比增長40%，至於2026年市場規模有望突破500億美元。高盛預測，2025年美國雲服務商的資本支出將增長51%，進一步推動AI基礎設施需求。嘉利國際的AI伺服器機殼產品定位於高附加值市場，涵蓋1U至18U全系列規格，單價較傳統產品高20-30%。市場預期，AI相關業務將成為公司2025至2026財年的增量訂單來源，預計2026年該業務收入占比可達20%至30%，推動總收入年均增長15%至20%，高於歷史平均水平。

嘉利國際(01050)於今年5月2日至10月3日期間的資金流狀況 。（圖1）

競爭優勢與挑戰

比較於傳統伺服器機殼，AI伺服器機殼對靈活性和擴展性要求更高，產品單價提升有望推高嘉利的毛利率至約25%，縮小與台灣同業勤誠（8210.TW，毛利率約26.1%）的差距。勤誠憑藉與英偉達在2U MGX及GB200伺服器項目的合作，毛利率從2021年的19.6%提升至2025年上半年的29.5%，顯示AI市場的高成長潛力。然而，嘉利國際需面對激烈市場競爭及供應鏈成本波動的挑戰，而確保產品質量與交付效率將是關鍵。

嘉利國際位於東莞的旗艦廠房配備近1000台六軸機械臂，實現沖壓、注塑、組裝、檢測等流程的全面自動化，具備大規模量產能力。此外，公司在泰國的廠房與國內產能形成互補，優化的全球布局為客戶提供靈活的供應解決方案，有助於提升市場競爭力。

財務與市場表現

根據investing.com於2025年10月3日的數據，嘉利國際機構投資者持股比例為0.36%。自2025年5月2日至10月3日，嘉利國際股價從0.73港元上漲至2.86港元，累計上漲2.9倍。相信主要是受納入英偉達MGX生態圈的利好消息推動。同期，資金淨流入約0.48億港元，其中機構投資者貢獻0.52億港元，而散戶資金淨流出0.04億港元(見圖1)，顯示機構對公司前景的信心。而中央結算系統前十大戶口的持股比例從8月底的72.3%增至10月3日的77.1%(見圖2)，反映持股集中度提升，有助股價在上升時會有更大的上升動力。

嘉利國際於10月8日收報2.77港元，單日上漲0.4%，過去52週股價區間為0.61港元至2.89港元。當前股價較50天平均線高91%，較200天平均線高190%，顯示強勢上漲趨勢。過去五年，公司平均Beta值為0.45，系統性風險低於大市。雖然，股價快速上漲可能帶來短期波動風險，但暫時利好消息支持下，股價回調空間相信有限。

估值與投資展望

參考台灣勤誠過去五年的平均盈利增長率18.5%，嘉利國際2025-2026財年及2026-2027財年的每股盈利預計分別為0.120港元及0.142港元。根據台灣勤誠的平均市盈率（28倍）及嘉利國際的盈利預測，合理股價為3.36港元，較10月8日收市價2.77港元仍有約21.30%的上行空間。但基於過去一周股價累計升幅過高，而技術分析顯示2.50至2.70港元為短期的主要支持，因此，投資者可考慮在股價回調至2.50至2.70港元區間逐步買入，目標價3.30港元，只要股價能企穩在2.25港元以上，投資者可以繼續持有嘉利國際。

中央結算系統入由10大券商持有嘉利國際 (1050) 的持股比重變化圖。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

