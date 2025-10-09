憧憬內地再有政策出台　平保可佔先機｜許繹彬

內地十一黃金周及中秋長假期間，港股在缺乏北水灌溉下，成交在預期內顯著縮減，大市成交額回調至只有近1,500億元，更曾一度縮減至1,212億元，是今年5月2日以來的最低水平。投資者滿以為在成交顯著縮減的情況下，走勢亦會變得膠著，但截至昨日（8日），港股可用「由天堂折返人間」來形容過去的五個交易日；事緣在內地假期的首個交易日（2日），港股在舉足輕重的科技股帶動下，曾升526點，一度見27381點的四年高位，當日以27287點收市，終於能升穿27000點，及在27000點以上收市。投資者又以為今年可以複製去年同期走勢，同樣適逢內地長假，港股升勢如虹，升穿20000點心理關口，更創下6,200億元成交的歷史。



然而期望歷史再現的投資者，他們的如意算盤打不響，港股在升穿27000點，創下四年收市新高後，顯然後勁不繼，沽盤不斷湧現，出現四連跌的慘況。除27000點失守外，更一度跌至26500點的水平；帶領港股邁向高峰的龍頭科技股﹑炙手可熱的AI相關股份及內地長假受惠股，均呈現深度調整。而一向缺乏動力的汽車股，走勢可謂「雪上加霜」，沽壓沉重；港股在創新高後作出調整的原因，相信是市場憂慮個別升幅較為出眾且有一定累積升幅的「港股通」份子，會在國內復市後湧現沽壓，既然有此憂慮，倒不如先行沽貨離場，持盈保泰為上策。在缺乏好消息又缺乏北水下，投資者因而失去信心，沽貨套現，令港股呈現「一沉百踩」的情境；幸好在跌穿20天線（即26535點）後，呈現横行格局；現階段惟有希望內地復市後，北水不似投資者預期呈現「淨流出」的格局，港股可能能夠穏定下來，甚至有望重拾升軌。

金價已升穿4000美元

在投資者仍對港股前景糢糊不清之際，國內假期時有另一個投資市場突然燃起升浪，頓時成為市場上熱門話題，此話題就是國際金價升穿4,000美金；除了暫時創下了歷史新高外，金價更是首次升穿「4」字；升勢原因相信是美國踏入減息周期，再加上法國政局不穏所致，而央行相繼出手亦是近日令國際金價飆升的其中一個主因；值得慶賀的是，中國原來也是今次受惠者之一，內地最新公布的外匯儲備數據顯示，人民銀行已經連續11個月增持黃金，金價持續上升，內地外匯儲備亦因此水漲船高。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。

除港股、金價外，另一市場熱點同樣值得關注—人工智能（AI），這熱門話題早已席捲全球，連帶世界各地逢有AI的相關股份，均炒至樂此不疲，從而帶動全球股票市場均創高峰，而當投資者以為受惠者一定是美國市場，原來這答案是錯誤的；根據數據顯示，飽受美國高額關稅所影響的亞太區市場原來才是今次AI潮的主要受惠者，MSCI亞太指數今年原來已累積升了23%，表現更勝升幅暫時只有14%的標普500指數，這是繼2022年以來再次跑贏美股的佳績。值得一提的是，在AI熱潮帶動下，一向以科技為主導的台灣是大贏家，台灣加權指數不經不覺已升穿27000點，刷新歷史新高。倘若AI熱潮能持續或未有減退，在港上市的AI相關股份，可能仍有上升空間，因而令恒指在今年年結前再下一城，並非沒有可能。

留意A股長假期復市表現

談回港股，相信所有投資者均聚焦於內地長假後復市的A股首天的表現，並且關注北水重臨的首天是否出現「淨流出」的狀況；內地於10月20日至23日在北京召開四中全會，市場憧憬會否在會議前後有利好經濟的政策出台，市場普遍預期會推出一些令市場釋放更多流動性資金的政策；倘若確實有此量化寛鬆的措施，相信對內險股有利，當中內險龍頭中國平安（2318）可佔先機，投資者不妨多加留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

