黑芝麻智能(2533)的全球化戰略的　競爭激烈能脫穎而出｜彭偉新

黑芝麻智能是一家專注車規級智能汽車計算芯片（SoC）及解決方案的供應商。集團主要透過銷售車規級SoC芯片及基於芯片的智能解決方案獲利，包括硬件銷售、軟件授權及系統整合服務。而集團的收入來源主要來自自動駕駛芯片（如華山A1000系列、武當C1200系列）及相關算法平台（如瀚海ADSP中間件），應用於智能駕駛域控制器、感知算法及邊緣計算。2024年，集團實現規模化量產，透過與車廠及一級供應商的合作，轉化為穩定現金流。



黑芝麻智能 (2533.HK) 於2025年10月9日以 20.62 港元收市，全日上升 1.04 港元或 5.31%。52周最高位曾見 43.85 港元，而最低位則曾見 14.5港元，以現價 20.62 港元計，黑芝麻智能的股價較 50 天線高出 10.26%，不過，現價則較 200 天線低 1.59%，技術走勢上未有出現走勢過強的情況，因此，即使股價近日持續由4月份低位14.50港元反覆上升，並累積近42%的升幅，但現時亦未見到會出現較大的沽壓。而集團收入增長強勁，年均增長率(CAGR) 達到55%，不過，整體盈利波動仍大，2024年盈利率達到66%，不過，踏入2025上半年則由盈轉虧，風險因素包括激烈競爭及供應鏈不穩，可能壓制短期表現，不過，量產催化及政策紅利提供股價上升的潛力。

黑芝麻智能(02533)於今年5月9日至10月9日期間的資金流狀況。（圖１）

市場對黑芝麻智能的前景較為看好，其中，技術創新方面表現突出，推出的A1000和C1200系列芯片已實現量產，顯示出在自研IP核及工具鏈上的優勢。這些技術突破不僅提升了產品競爭力，還能滿足市場對智能駕駛解決方案的需求。此外，集團積極拓展產品應用範圍，特別是在機器人及其他AI應用領域，這種多樣化策略有助於減少對單一市場的依賴，提高市場韌性，為未來增長提供多元化機會。另外，在市場拓展上也取得顯著進展，與多家頭部車企的深入合作及進軍海外市場，顯示出其全球化戰略的有效推進。這不僅有助於擴大市場份額，還能增加集團收入來源。在新客戶獲取方面，隨著市場需求的多樣化，黑芝麻智能不斷吸引新客戶，特別是在海外市場的開展，為集團帶來了新的增長機會，進一步強化了競爭地位。

現時，黑芝麻智能的機構投資者持股比率為10.2%，自今年5月9日至今年10月9日期間，股價錄得10.62%的升幅，該期間共錄得0.55 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的 -0.15 億港元，而散戶則佔當中的0.68 億港元，大戶對散戶資金流比率為 -0.2 比 1，反映短期大戶投資者的入市興趣仍然不高，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上9.77%後，便持續回落最低曾經跌至 -11.4%，至於10月9日當日已回升上 -1.46%，整體情況已見改善，但仍然進一步靜候更大的反彈機會。市場現時共有8位分析師對黑芝麻智能有進行調研，所給予的目標範圍為16 港元至 27.99 港元，而中位數為 23.68 港元，較現價 20.62 港元有 14.84% 的上升空間。

黑芝麻智能的股價去年12月升至38.60港元後見頂回落，今年2月反彈至43.85港元高位，但未能穩守38.60港元，隨後走勢轉弱，形成一浪低於一浪格局，4月更跌至14.50港元。當時RSI跌破30後回升，股價亦隨之反彈，突破50天線，形成見底走勢。目前股價已穩守20天線，預計可逐步反彈，首個目標為38.2%反彈位23.70港元。投資者可在20.50港元買入，以20天線19.60港元為支持位，若跌破則止蝕離場。

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

