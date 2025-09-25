股市和經濟脫鉤？滙豐環球不憂存泡沫　料中港股市跑贏全球

中港股市今年以來有不錯表現，恒指坐穩26000點，暫近約三成。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，維持中港股市增持評級，並將恒指年底目標價提升至27010點，有望全年表現能夠跑贏美股等全球主要股市，這主要考慮到目前中港股市估值相較美股，仍不算貴，而美國減息減息傳統上有利發展中市場包括中國股市。另外，中國也會相較比較多投資主題選擇，包括創新科技行業如生物科技等。



港股僅給予中性評級 樓市及消費面臨挑戰

何偉華在接受《香港01》訪問時表示，港股仍會給予中性評級，主要考慮到本港樓市及消費面臨挑戰，樓市方面雖然住宅樓價已有所穩定，但與工商鋪一樣，均面臨供應較多的壓力，而後者空置率也仍偏高，需要時間消化供應。消費方面面對港人北上等現象，而樓市調整也會帶來負面的財富效應，希望股市表現佳能夠帶來正面效應。

而其實除了中港股市，美股等其他主要股市也均有不錯表現，但與經濟基本面似乎有所脫軌。例如內地七八月數據反映經濟仍面臨挑戰，當中8月「三頭馬」零售、工業增加值及固定投資增幅，更是全線差於市場預期，並均為年內新低，與股市表現背馳。

滙豐料今年中國經濟增長4.9% 短期望有政策出台

何偉華表示，股市升幅大於經濟增長的現象，其實是因為股市反映的是市場「向前看」的預期，包括潛在政策的利好期望，而經濟數據則反映的是過去，兩者時間點及方向不一樣。以中港股市為例，雖然新經濟板塊對整體經濟貢獻仍屬有限，但增長空間較大。

同時，他指出，中國宏觀經濟數據未如預期，市場會預期政府出台政策支持，而例如內地的「反內卷」措施程序，其實也需時待現。滙豐預計今年中國經濟增幅為4.9%，意味中國能夠達致約5%的增長目標。對於短期內政策預期，他相信不會是「大水猛灌」，貨幣政策放慢預計會繼續減息降準，但剩下空間已不大，而支持消費及樓市的政策，預計將繼續出台。同時，也可能會透過向地方國企注入流動資金去投資，另外就是加速對於特定行業例如AI的支持。

中港股市「反覆向上」維持多久視乎政策等因素

至於市場期望和實際情況，會否最終出現落差而導致股指回調，何偉華就認為，目前中港股市估值相較歷史水平及美股，仍不算貴，恒指約為13倍，而MSCI中國目前約為12倍，故此並不擔憂中存在泡沫問題。當中科技等板塊可能有較大波動，但市場對長遠增長空間會具備信心。

不過，中港股市或者恆指由於已累計一定升幅，當中可能會出現獲利回吐，但由於基本因素仍然向好，相信即使出現調整，幅度也不會太大。故此，預計第四季股指仍將會反覆向上。

外資對中國AI、生物科技及機械人等投資主題興趣增

至於中港股市「反覆向上」可以維持多久，何偉華表示，這會視乎政策等因素，而事實上，人工智能、生物科技、機械人等，其實可以是未來長達五年至十年的投資主題，而半導體發展可能需要更長時間。而短期影響股市的因素也包括政策、經濟數據。

何偉華也觀察到外資對中國股市投資興趣的提升，他透露，接觸到的投資者會針對中國股市問更多的問題，會關注AI、生物科技及機械人等投資主題。與此同時，在美國減息周期，傳統上會利好投資市場，包括發展中市場，也會促使外資對中港股市的關注度。

他指出，其實今年頭以來DeepSeek出現，令中國經濟增添新增長動力，人工智能除了可以在美國發展之外，其實中國都可以有自己路可以走，可以用更少資源自己的模式。而科技創新是一個未來幾年的投資主體，例如生物科技板塊相信仍有上升空間，機械人長遠也會有發展潛力，其實都可以適當部署。與此同時，也可以關注高息股，例如保險股，以及受惠於反內卷政策的國企工業股。