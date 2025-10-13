中美關稅戰｜港付貨人會料對港商影響微　不少在美生產已轉東南亞

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因不滿中國對稀土礦物出口實施新管制措施，宣布下月起對來自中國的進口商品加徵額外100%關稅。香港付貨人委員會主席林宣武今（13日）在港台節目《千禧年代》中表示，「50%同150%（關稅）係冇分別嘅，因為都係冇生意做嘅」。林宣武又指，大部份內地及香港商家在美國廠房的生產已經轉移至東南亞、印度等地，因此預期對港商影響不會太大。



2025年10月10日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台上表示：「美國將從11月1日起，在現有關稅基礎上對中國產品加徵100%的額外關稅。此外，美國11月1日將對所有關鍵軟件實施出口管制。」（Truth Social截圖）

對於美方宣布下月起對來自中國的進口商品加徵額外100%關稅，林宣武認為「大家都唔使緊張住」，先讓中美雙方「坐定啲、睇定啲」。現時美國對中國商品徵收55%關稅，若措施如期生效，下月關稅將提升至155%，他表示「50%同150%（關稅）係冇分別嘅，因為都係冇生意做嘅」。。

香港付貨人委員會主席林宣武（資料圖片/生產力局提供）

林宣武續指，在過去10年，由中國去美國市場的廠單，九成九都在東南亞或印度開廠，認為加關稅的實質影響未必會很大。他又指，業界會保留在中國的生產基地，負責研發及其他國家的廠單，但重申從未有放棄美國市場，故會增設生產基地在中國以外地方。