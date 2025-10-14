愛康醫療(1789)逆襲之路：如何在競爭激烈的市場脫穎而出｜彭偉新

愛康醫療主要業務聚焦於骨關節植入物及相關數字化解決方案，涵蓋髖關節、膝關節及脊柱產品。根據報告，髖關節產品佔2025H1收入的59%，膝關節佔27.9%，脊柱及創傷產品占比則為7.3%。集團的亮點在於其在高端醫療機構的市場佔有率持續提升，並在數字骨科領域展現前瞻性布局，智能手術機器人及3D打印技術的應用將驅動創新增長。中期受惠於集采政策推動的市場擴展，短期則因手術量回暖及海外市場增長而獲利，長期看則依賴數字化轉型及新技術的持續投入。愛康醫療的主要亮點在於其強大的產品性能、市場口碑及在國內外市場的競爭優勢，具備良好的增長潛力。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 19.6 倍，市場給予集團的預測市盈率為 17.5 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到--倍，而市賬率則為 2.09 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 4.13 倍，企業價值對收入為 3.19 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 12.79 倍。集團季度盈利同比增長為15.3%，利潤率為21.34%，而過去12個月的營運毛利率則為24.09%，另外，過去12個月的資產回報率為5.86%，而過去12個月的股本回報率為11.31%。

愛康醫療目前正受益於髖關節及膝關節需求的回暖，隨著經濟復甦和醫療需求的增加，這些關鍵產品的銷售逐步增長。報告指出，隨著人口老齡化，對骨科手術的需求將持續上升，為公司提供了穩定的收入來源。此外，國家政策的支持為公司發展提供了良好的環境，特別是在帶量採購政策推動下，國產產品的市場占有率正在穩步提升，進一步促進了愛康醫療的業務增長，增強了其市場競爭力，並提高了整體利潤空間。

同時，愛康醫療在數字化轉型及技術創新方面的努力，使其在智能手術機器人和數字骨科解決方案的推廣上取得顯著進展，這不僅提升了手術的精準度，還增強了患者的治療效果。公司的海外市場擴展策略也為其帶來了持續的增長潛力，報告顯示，海外市場的需求逐步上升，這不僅鞏固了公司的市場地位，還有助於分散風險，提升整體業務的抗風險能力。

愛康醫療 (1789.HK) 於2025年10月13日以 5.5 港元收市，全日下跌 0.08 港元，跌幅為 1.43%。集團過去5年的平均Beta值為 -0.69，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 7.24 港元，而最低位則曾見 4.05港元，以現價 5.5 港元計，愛康醫療的股價較 50 天線低 9.49%，另外，現價亦較 200 天線低 1.89%。

愛康醫療的機構投資者持股比率為18.5%，自今年5月14日至今年10月13日期間，股價錄得2.11%的跌幅，該期間共錄得 0.04 億港元的資金流走，當中大戶錄得0.24 億港元的流入，而散戶則有 0.27 億港元的流走。大戶對散戶資金流比率為 0.9 比 -1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.32%；而最低曾經跌至-13.24%後，已於10月13日當日升返高位12.81%，反映出大戶投資者仍然在看好愛康醫療的前景，有助股價由低位作出反彈。

愛康醫療的股價自今年1月低點4.05港元反彈以來，形成一浪高於一浪的上升趨勢。儘管股價在6.40港元附近遇到阻力，但最終在7月底成功突破，並一度攀升至7.24港元。然而，隨後股價出現回調，並跌破7.00港元支持位，兩次跌至5.30港元，正好回調至之前升浪的61.8%回調目標。上日股價在5.31港元低開後再度反彈，顯示出該水平有較強的支持。值得留意的是，9天相對強弱指數仍企穩在30以上，顯示出上升動力依然存在。投資者可考慮在5.40港元進場，目標上望6.00港元，只要股價不跌破5.10港元，則毋須止蝕離場。

