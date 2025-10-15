微創機器人(2252)：盤點業務亮點與市場動態｜彭偉新

微創機器人（2252）主要業務包括研發、製造及銷售手術機器人，核心產品包括圖邁和鴻鹄。根據報告，圖邁機器人在全球累計商業化裝機超過80台，其中16台為海外市場，顯示出該產品在國內及國際市場的穩健增長。集團的亮點包括成功獲得歐盟CE認證及首次推出遠程手術系統，提升市場競爭力。短期內，集團將受惠於國產替代政策及海外市場拓展，中期則依賴於消費者對成本效益機器人的需求增長，長期則可透過技術創新及產品線擴展來提升市場佔有率。微創機器人－Ｂ的主要亮點在於其在中國市場的領導地位及強勁的海外增長潛力，並且持續優化費用結構以改善盈利能力。



微創機器人的增長主要得益於國內市場的旺盛需求和海外市場的成功拓展。在國內，隨著醫療技術的進步及國產替代政策的推動，越來越多的醫療機構選擇引進本土生產的手術機器人，這為微創機器人提供了巨大的市場機會。根據市場調查，隨著人們對微創手術的認識加深，需求持續上升，這使得公司在國內的品牌影響力逐步增強，有助於推動銷售增長。在海外市場方面，微創機器人已成功在多個國家獲得認證，並實現了超過80台的商業化裝機量，顯示出其國際競爭力的提升。公司在國際市場的擴展不僅有助於分散風險，還可增加收入來源。隨著全球對高效微創手術的需求增加，微創機器人將進一步受益於這一趨勢，有望為未來的業務增長提供有力支持。

微創機器人的產品創新和成本控制是其持續增長的另一重要驅動力。公司不斷推出新產品，例如遠程手術系統，這不僅擴大了產品線，還能更好地滿足市場對先進手術技術的需求。新產品的推出提升了公司的市場競爭力，吸引了更多客戶的關注，進一步推動了業務增長。在成本控制方面，微創機器人積極優化生產流程和供應鏈管理，以降低生產成本，提高毛利率。這種有效的成本控制措施不僅改善了公司的財務狀況，還使其在競爭激烈的市場中保持了價格優勢。隨著技術的不斷創新和成本控制措施的持續推進，微創機器人未來的發展前景將更加光明，進一步提升公司的市場地位和盈利能力。

微創機器人－Ｂ(02252)於今年5月15日至10月14日期間的資金流狀況。（圖1）

市場預期微創機器人的2025年全年收入為5.28億元人民幣，上升1.05倍，而2026年的收入更上升96%至10.3億元人民幣。至於兩年的每股虧損分別為0.27元人民幣及0.04元人民幣，兩年分別收縮45%及83%。微創機器人的機構投資者持股比率為5.36%，自今年5月15日至今年10月14日期間，股價錄得75.32%的升幅，該期間共錄得2.29 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.92 億港元，而散戶則佔當中的1.37 億港元。大戶對散戶資金流比率為 0.7 ： 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.23%；而最低曾經跌至-11.65%，至於10月14日當日則為3.85%。

市場現時共有5位分析師對微創機器人有進行調研，所給予的目標範圍為15.09 港元至 41.89 港元，而平均值為 29 港元，較現價 27.56 港元有 5.22% 的上行空間。微創機器人的股價在今年2月曾升抵高位見25.65港元，之後出現回調，並在4月跌至低位13.50港元。不過，該股在低位後開始反彈，形成了一個高於前底的走勢，股價逐步回升至更高水平。儘管在9月時股價曾回落至30.30港元，但未失去2月的高點，並在10月8日達到新的高位33.70港元後略微回調。市場預測，股價可能會先行回落至26.00港元後穩定。對於投資者而言，26.00港元是一個合適的進場點。目前有五位分析師對微創機器人進行了研究，目標價設定為29港元，這可作為投資者的參考目標，只要股價穩定在23.50港元以上，便可考慮繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。