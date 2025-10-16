京東集團 (9618) 股價反彈在即　雙十一與AI如何點燃增長引擎

京東集團（9618）是一家中國領先的供應鏈科技公司，集團主要透過線上平台銷售商品，並提供物流、健康和金融服務，現時擁有超過6億活躍用戶。京東的業務主要分為兩大核心：零售和物流。零售佔總收入約90%，包括自營商品（如電子產品和日用品）和第三方商家平台，電子產品佔收入46%，日用品（如服裝、食品）佔34%，服務（如廣告、佣金）佔20%。物流業務（京東物流）佔10%，提供高效倉儲和配送，覆蓋全國99%人口，支援「次日達」，並為外部客戶服務。此外，京東健康和金融等新業務正在快速成長。京東主要市場在中國內地（95%收入），海外市場（如東南亞）佔5%。優勢是自建物流網絡，覆蓋全國99%人口，支持快速送貨，這幫助它在競爭激烈的電商市場脫穎而出。

京東集團擁有全國範圍的強大物流體系，這使其能夠提供快速且高效的配送服務。報告指出，集團的自建物流網絡不僅能夠縮短交貨時間，還能有效降低運營成本。隨著消費者對即時配送需求的增長，這一物流優勢將吸引更多用戶，進一步提升市場佔有率。另外，集團在人工智慧技術的應用日益深化，這不僅優化了運營流程，還提升了顧客體驗。AI技術的導入使得京東能夠更準確地預測市場需求，從而制定針對性的營銷策略。此外，外賣和社交電商等新業務的拓展被視為主要增長催化劑，這將進一步豐富京東的產品線和服務。

隨著經濟逐漸復甦，消費者購買意願回升，這為京東提供了良好的市場環境。報告指出，促銷活動在拉動銷售方面發揮了重要作用，特別是在大型促銷節日中，京東能夠有效吸引大量流量，顯著提升銷售額。這些因素共同推動了用戶增長，加強了京東的市場競爭力。而集團在提升客戶滿意度方面的努力得到了廣泛認可。多項調查顯示，京東的用戶對其服務質量和產品多樣性反饋良好。高客戶滿意度不僅提高了回購率，還通過口碑效應吸引新客戶。這一良性循環將進一步鞏固京東在市場中的地位，使其在競爭激烈的環境中保持優勢。

京東集團上個交易日以 129 港元收市，全日上升 2.6 港元或 2.06%。集團過去5年的平均Beta值為 0.4，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 180.8 港元，而最低位則曾見 114.8港元，以現價 129 港元計，股價較 50 天線高出 0.95%，不過，現價則較 200 天線低 7.29%。因此，在走勢上未有出現股價偏高的情況，暫時股價仍然有繼續向好的機會。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 10.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 10.6 倍，較追蹤市盈率為高，至於市賬率則為 1.6 倍。

市場現時共有10位分析師對京東集團有進行調研，所給予的目標範圍為114 港元至 235 港元，而平均值為 172.4 港元，較現價 129 港元有 33.64% 的上行空間。京東集團自今年5月15日至今年10月15日期間，股價錄得4.73%的跌幅，該期間共錄得102.41 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的95.45 億港元，而散戶則佔當中的6.98 億港元，大戶對散戶資金流比率為 13.7 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.46%；而最低曾經跌至-2.62%，至於10月15日當日則為0.45%，整體情況有所改善，有功股價在見底後開始由低位反彈。

京東集團股價曾於2025年3月兩度觸及80港元高位後，輾轉回落並於8月底跌至114.8港元的低點。隨後，9天RSI指標未進一步下跌，反映下跌動能減弱，股價開始展現見底跡象。9月股價突破50天移動平均線後，確認底部形成。雖然股價在升至143.8港元後出現回調，並於前日回落至50天線附近，但未失守該關鍵支持位，且昨日成功守穩50天線之上。投資者可以考慮在128港元水平入市，股價短期有望延續反彈，若能穩守123港元以上，則可參考自180港元高點起的總跌幅，預計反彈目標為61.8%黃金比率反彈，上望155港元。

圖1：京東集團－ＳＷ(09618)於今年5月15日至10月15日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。