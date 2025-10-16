「中特估」抗跌能力高　中海油攻守兼備｜許繹彬

自從美國總統特朗普上任後，不斷向全球加徵關稅，引發貿易戰風波。此場風波令全球主要經濟體系均受牽連，足以拖累整個經濟復甦步伐。特朗普將關稅問題玩弄於股掌之上，且玩法層出不窮。正當投資者見全球股市屢創新高，以為「貿易戰」議題已可用「停戰」或「停火」來形容之際，特朗普又在傳統的股災月（即10月），於全球冷不防下，突然重施故技，再度發動新一輪「貿易戰」。



特朗普上周五（即10日），突然宣布從11月1日起，對來自中國的貨品額外加徵100%關稅。其禍害仍未敢盤算之際，全球股市已作出反應，觸發一場全球「小股災」。美國及歐洲股票市場在特朗普宣布消息後，均大幅下挫。而港股在本周一（即13日）亦未能倖免，曾一度急瀉954點，跌至25300點附近的水平。



貝森特言論讓氣氛降溫

發起是次貿易戰的美國政府，財長貝森特突然在周一（即13日）於社交平台為事件降溫，澄清「中美兩國元首未有取消會面」，關稅生效時間仍有談判餘地等，更指「一切都會好起來」。這令市場即時揣測，特朗普行為可能是「有計傾」，令恒指在周一（即13日）收市前收復大部分失地。儘管26000點仍失守，但仍能守在50天線25802點之上，成交則有4,903億，暫為香港歷史上第四高。北水淨買入198.04億元，同樣是繼8月15日創下358.76億元後的歷史第二高。

中美貿易問題是否「短暫」或「有計傾」仍待局勢變化，但特朗普對中國關稅「軟化」的言論，確實有催化作用。美股在本周一（即13日）顯著回升，道指反彈近600點，而納指則反彈近500點。

港股於本周二（即14日）開市，亦跟隨美股反彈，更一度高見26,102點。但當投資者再一次以為是次貿易戰可能是「靠嚇」或很快「停火」之際，在恒指高開後，仍積極進攻。市場赫然又有貿易戰相關新聞湧現，中國商務部斥責韓華海洋株式會社（韓國三大造船商之一）在美相關子公司協助、支持美國政府相關調查活動，由即日起決定對該公司五家美國相關子公司作出反制裁行動。

市場關注中美兩國關係發展可能因此越趨緊張，亞洲股市全線下跌，港股隨即沽盤湧現。而恒生科技指數和內地的深圳創業板指數跌幅最大，分別下瀉3.61%和3.99%，在大型科技股如騰訊（0700）及深受追捧的人工智能（AI）概念相關股份帶頭下跌，其後連交易所（0388）也急瀉，驅動恒指再一次跌近25,300點水平。最終恒指高開低收，收報25,441點，締造7連跌，除累跌1,845點外，更寫下今年自1月以來最長跌浪。慶幸昨日（即15日），承隔晚美股喘穩及反彈，驅使恒指也一度反彈超過500點，再度升穿25800點水平，直逼26000點，終止7連跌的困局。但由於中美貿易戰戰火重燃乃不爭事實，是次反彈暫只能視作技術性反彈。

投資者對市況走向敏感

筆者認為，久違的中美貿易戰，在全球投資者全情投入享受股市熱鬧時重燃戰火，而中美關係在上周突然轉趨緊張，導致已持續強勢及予人抗跌能力高的港股受到衝擊。儘管港股對比其他主要金融市場，從點數來看確實仍有一段距離，但畢竟港股已累積一定升幅，尤以科技股及人工智能（AI）概念相關股份升幅可謂「驚人」。故此，市場上偶有風吹草動，投資者便會開始先行沽貨止賺，導致沽壓沉重。

而由於現今恒指的組成，絕大部分以科技股為主，所以每逢科技股或相關股份調整，恒指跌幅超過500點已成定律。加上根據歷史紀錄，中美貿易戰所產生的後遺症令全球「聞風喪膽」，其對股票市場的殺傷力，更是令投資者出現恐慌情緒。因此，在「唔怕一萬，最怕萬一」的情況下，建議投資者在現水平要「持盈保泰」。在政治市下，保持盈利、靜觀其變，不宜過勇為上策。而在中美貿易戰下，預期高科技、晶片或AI相關等戰略性股份，上落波幅會較大。未來港股前景可能變得模糊，現希望能守穩25000點（100天線）。由於現行港股應以穩守突擊及見好就收的投資方法，故此在選擇股份方面，建議選擇防守性較高的股份。「中特估」有抗跌特質，當中中海油（0883）攻守兼備，不妨留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

