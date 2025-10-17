藍思科技 (6613) 　從智能手機到電動車的多元化發展｜彭偉新

藍思科技的主要業務包括手機、電腦、智能穿戴設備及汽車等領域的玻璃及金屬結構件，市場預期集團2025年的手機與電腦業務將佔總收入的約72%，汽車業務約7%，智能穿戴及其他智能終端約15%。集團的亮點在於其在折疊屏及AI眼鏡市場等前瞻布局，以及智能機器人業務的增長潛力。中期來看，藍思科技將受益於新款智能手機的推出及市場需求回暖，短期內則因自動駕駛及電動車市場的擴張而增長。長期看，AI眼鏡及XR顯示器等新興業務將成為未來的增長驅動力，隨著技術的進步和市場的成熟，藍思科技有望在這些領域持續擴張其市場份額。

藍思科技的市場需求增長主要得益於折疊屏手機和智能穿戴設備的迅速普及，這一趨勢反映了消費者對創新產品的強烈期待。隨著技術的進步，折疊屏的應用越來越廣泛，藍思科技憑藉其在玻璃元件生產方面的技術積累，將能有效滿足市場對高品質產品的需求。此外，公司的汽車業務也顯示出顯著的增長潛力。隨著電動車及自動駕駛技術的快速發展，藍思科技已開始量產汽車玻璃，並計劃進一步擴大生產能力，以捕捉這一市場的機會。這一轉型不僅能夠分散業務風險，還能充分利用電動車市場的快速擴張，進一步提升公司的整體收入結構。

藍思科技在國際市場的擴展為公司帶來了更多增長機會。內地市場占比60%，而北美及歐洲市場則占30%，這使得公司能夠依賴多元化的客戶基礎來降低市場波動的風險。隨著亞太區市場的增長，藍思科技的國際業務佈局將進一步加強其全球競爭力。同時，公司的成本控制與技術創新策略也是其成功的關鍵。藍思科技通過垂直整合產業鏈，不僅降低了生產成本，還提升了產品的品質和效率。這種策略使得公司的毛利率保持在相對穩定的水平，並為未來的創新奠定了基礎。整體而言，這些因素相輔相成，將助力藍思科技在競爭激烈的市場中穩步前行。

市場預期藍思科技可以受惠消費電子升級，其中大客戶蘋果公司將為集團帶來強勁的訂單增長，2025年全年營業額預期可以上升25.8%至879.5億元人民幣，至於2026年更可以升至1,060億元人民幣，按年再上升20.5%。2025年及2026年的預測每股盈利可以達到0.94元人民幣及1.29元人民幣，以現價計算，集團現時的歷史市盈率約為31.3倍，而2025年預測市盈率則有30.1倍，股份的Beta為1.2，高於大市的市場風險。現時共有4名分析師對藍思科技有進行調研覆蓋，目標價預期為30港元垤38港元之間，至於中位數則為32.7港元，較現價仍然有接近兩成的上升空間。

藍思科技自2025年7月於香港上市以來，股價表現強勁，從低位18.30港元穩步上揚，呈現「一浪高於一浪」的上升形態，顯示買盤支持強烈。股價最高觸及33.94港元後進入調整階段，近期出現回調，但仍未跌破關鍵的50天移動平均線（50天線）支持位。若以整個升浪總升幅（18.30港元至33.94港元）的50%回調目標計算，理論支持位應在26.00港元，與當前走勢吻合。上日股價曾短暫跌穿50天線，但迅速反彈，顯示該水平具強支撐力。雖然昨日股價再度回落，但未有進一步失守支持位，且繼續企穩於26.00港元上方。此外，股價自2025年8月27日至9月19日的橫行區間底部支持未被跌破，反映市場賣壓有限。結合上述技術形態，股價短期內有望於26.00港元附近見底反彈，恢復上升動能。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。